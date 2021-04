Canzone Segreta: Belen, Ornella Muti e gli altri super ospiti del 9 aprile

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Un carico di ospiti di primo livello, quelli che ci attendono nella prossima puntata di Canzone Segreta. Continua così il successo dello show di Rai1 che, grazie al talento di Serena Rossi, ha tenuto una sana compagnia ai tanti telespettatori dell’Ammiraglia di Viale Mazzini.

Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni sono pronti a rivelare tutti i particolari del loro brano del cuore, accompagnato da un bouquet di alcuni dei momenti più emozionanti della loro vita. Quella di Canzone Segreta sarà una sorpresa in piena regola: gli ospiti non sanno quello che vivranno all’interno dello studio del programma.

L’appuntamento è fissato per le 21.25 di venerdì 9 aprile, con la conduzione della straordinaria padrona di casa – Serena Rossi – pronta ad accompagnare gli ospiti su quella poltrona bianca che da settimane è diventato un elemento iconico della trasmissione.

Come d’abitudine, le sorprese non mancheranno. Ogni momento del cuore sarà abbinato alle note della canzone segreta al centro del racconto, fatto di immagini, musica, personaggi e di un regalo molto particolare. L’omaggio al brano dell’anima, infatti, sarà presentato da un cantante o da un gruppo musicale.

A ripercorrere la sua vita sarà Orietta Berti, reduce dal boom al Festival di Sanremo al quale ha partecipato con Quando Ti Sei Innamorato. L’Usignolo di Cavriago potrà così rivivere il suo amore per Osvaldo, al quale è legata da oltre 50 anni, e quello per i figli Omar e Otis. La sua vita “tutta in O” è resa ancora più felice dalla presenza della piccola Olivia, di cui è orgogliosa nonna.

In studio anche Alessio Boni, neo-papà di Lorenzo già definito grandioso come la Cappella Sistina, e Belen Rodriguez, in attesa della piccola Luna Marie. La showgirl è in uno stato di grazie totale. L’amore con Antonio Spinalbese procede a vele spiegate e già si parla di matrimonio. A benedire questa nuova unione è stato il figlio Santiago, che per primo si è accorto della loro intesa.

Canzone Segreta farà poi battere il cuore di Ornella Muti, signora del grande cinema italiano. Francesca Romana Rivelli, oltre a essere un’attrice di enorme successo e talento, è anche madre di Naike, Carolina e Andrea. Sulla maternità vissuta da giovanissima, ha dichiarato: “Potevo sfondare in America: sono rimasta incinta e ho preferito la vita alla carriera”.

Pablo ed Enea, insieme alla moglie Laura Chiatti, saranno – invece – i responsabili del batticuore di Marco Bocci, in studio per scoprire quello che la produzione ha pensato per lui. Infine, ci sarà Eleonora Daniele. La regina di Storie Italiane, programma di successo in onda ogni mattina su Rai1, è appena diventata madre di Carlotta, con una gioia che ha voluto condividere col pubblico: “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà”.