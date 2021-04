Serena Rossi, la soddisfazione più grande e il sogno nel cassetto

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

Serena Rossi celebra un periodo segnato da successo e felicità personale. L’attrice e conduttrice, scoperta grazie a Un Posto al Sole, sta vivendo un momento magico. Dopo gli ascolti record della fiction Mina Settembre, è arrivata al timone di Canzone segreta, show Rai con tanti ospiti e momenti emozionanti.

“È un bel frullatore – ha confidato a Vanity Fair -, anche se mi spiace che non riesco a godermi ogni cosa fino in fondo. Il futuro arriva molto veloce. Per esempio, dopo l’ultima messa in onda di Mina Settembre c’è stato un saluto con i compagni di set, ma io sono dovuta scappare perché ero già alle prese con Canzone Segreta. Per carità, non mi lamento, ma mi piacerebbe sdoppiarmi. Sono una che ama vivere le emozioni appieno”. Serena Rossi ha anche commentato la sua prima prova come conduttrice: “Per me è un luna-park. Canto, conduco, lavoro con gli autori – ha rivelato -. Non è il mio mondo, ma mi piace tantissimo. Mi sento a mio agio, avverto l’adrenalina. Mi diverto, e mi commuovo. Non sa i pianti che mi sono fatta dietro le quinte di ogni puntata”.

Nei panni di Mina Settembre, Serena Rossi ha conquistato il pubblico, dimostrando il suo grande talento. “A un certo punto, il cellulare mi si è riempito di messaggi – ha spiegato ricordando il giorno seguente alla messa in onda dello show -. Non volevo leggerli, per controllare l’emozione ho acceso l’aspirapolvere. E dicevo a Davide “Non voglio sapere, non voglio sapere”. Alla fine li ha letti lui. E io ho lanciato l’aspirapolvere in aria. Trasferirci a Napoli ha scombussolato la nostra famiglia, Diego ha cambiato scuola, ritmi. Forse ne è valsa la pena, mi sono detta”.

Ma Serena Rossi non si ferma qui e ha ancora tanti sogni nel cassetto: “Mi piacerebbe conoscere Sophia Loren – ha confidato -, lavorare con Favino… ma sono fortunata e fatalista. Quello che arriverà, sarà giusto per me”. Nel frattempo si gode il successo e l’amore della sua famiglia. Ormai da diversi anni è legata a Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole, da cui ha avuto il piccolo Diego. “Di solito quando vanno in onda le nostre fiction lui dorme già – ha confessato l’attrice -, al massimo in tv guarda solo i cartoni, ma un giorno era a casa dei nonni e durante L’Eredità è partito lo spot di Mina Settembre. Mi ha guardato e mi ha detto “Mamma, ma chi è questa Mina Settembre?”. E io gli ho spiegato “Come tu fai finta di essere un dinosauro, io ho fatto finta di essere lei”. L’altro giorno ha visto un altro video e mi ha chiesto “Mamma, perché qui non ci sei?”. E io “Non è che sono dappertutto!”.