Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, la confessione sul loro legame a 25 anni dall’addio

Belli, biondi e di successo: all’epoca della loro relazione hanno formato una delle coppie più amate dello mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Brad Pitt e Gwyneth Paltrow che hanno vissuto una love story negli anni Novanta. Poi naufragata. Ma com’è oggi il loro legame? A raccontarlo sono stati proprio i diretti interessati in un’intervista in cui hanno confessato cosa sono oggi l’uno per l’altra.

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, qual è il loro rapporto oggi

Erano gli anni Novanta e Brad Pitt e Gwyneth Paltrow formavano una delle golden couple di Hollywood. Di successo, bellissimi e affiatati venivano ammirati in ogni apparizione pubblica. Complice anche quel look matchy – matchy che va ancora tanto di moda. Taglio di capelli uguali, abbiagliamento simile, dal 1994 al 1997 hanno fatto sognare i fan.

Poi l’amore è finito ed entrambi hanno vissuto altre relazioni importanti: ci sono stati matrimoni, separazioni, altri matrimoni, figli. Ma com’è oggi il loro rapporto a 25 anni di distanza dalla rottura sentimentale?

A raccontarlo sono stati proprio i diretti interessati su Goop.com il sito di Gwyneth Paltrow, durante un’intervista – chiacchierata tra i due. L’occasione è stata parlare del marchio di abbigliamento dell’attore (God’s True Cashmere, ndr), ma poi l’intervista è virata anche su tematiche più personali.

A partire dalla domanda che Gwyneth gli ha posto, su cosa ricorda di suo papà Bruce Paltrow, sottolineando anche il legame stretto tra i due: “Dato che è quasi la festa del papà (negli Stati Uniti si celebra il 19 giugno, ndr), ti chiederò di Bruce. Non dimenticherò mai quando eravamo fidanzati e un giorno venne da me, con gli occhi pieni di lacrime, e disse: “Sai, non ho mai veramente capito cosa significa quando dicono che stai per avere un figlio. Tipo, sto guadagnando un figlio”. Che impatto ha avuto su di te? Perché lo amavi, anche se non ci siamo sposati, sfortunatamente”. Brad a questa domanda si è lasciato andare a una risata rispondendo:” Si, come no. Oh cavolo, tutto funziona, vero?”. E l’attrice gli ha risposto che sì, tutto procede bene: “Ho finalmente trovato il Brad che avrei dovuto sposare. Mi ci sono voluti solo 20 anni”.

I due poi si sono lasciati andare a una bella manifestazione di affetto confidandosi il reciproco bene ma anche il legame di amicizia che li unisce: “È bello averti ritrovata come amica – le ha detto Brad – . Ti voglio bene”. Sentimento ricambiato anche dalla ex.

Un bellissimo rapporto che mostra che l’amicizia dopo l’amore è possibile. Al momento Brad non avrebbe una relazione ufficiale, mentre Gwyneth è felicemente sposata con il produttore Brad Falchuck.

Non solo Brad e Gwyneth, tutti gli ex rimasti amici

Amici dopo aver vissuto una storia d’amore? Perché no. La dimostrazione la offrono Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, che oggi hanno un bellissimo rapporto basato sull’affetto. Ma non solo loro. I due hanno un ottimo legame anche con due dei rispettivi ex. Brad con Jennifer Aniston, Gwyneth con Chris Martin.

E in questo gruppo come non citare Demi Moore e Bruce Willis? Anche nel momento più difficile della vita dell’attore, l’attuale moglie, la ex e le figlie si sono strette una all’altra per affrontare questi momenti assieme.

In Italia, poi, abbiamo diversi esempi di ex rimasti in buoni rapporti: da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, sino ad Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti.

Segno che l’amore può finire ma che, a volte, si può anche trasformare in una solida amicizia.