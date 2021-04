Belen alle Maldive con Spinalbese: le foto su Instagram fanno discutere

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Belen Rodriguez si è concessa una fuga romantica alle Maldive con il suo Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl non ha perso occasione per condividere la gioia del primo viaggio insieme al compagno su Instagram, pubblicando alcuni scatti che immortalano questo posto da sogno.

Come ha riportato negli hashtag, infatti, si tratta del Resort Baglioni Maldives che si trova sull’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau. Una location stellare di cui la Rodriguez ha donato un piccolissimo scorcio. Nella foto si vede semplicemente una tazza di cappuccino in primissimo piano, mentre sullo sfondo si scorge la piscina sulla bianca spiaggia sabbiosa dell’atollo.

Già le stories avevano catturato l’attenzione dei follower, dove la showgirl argentina mostrava il momento della partenza, mano nella mano con Spinalbese. Poi un piccolo video che immortalava il volo in aereo, le immagini suggestive in bianco e nero del compagno immerso nelle acque della piscina e, infine, una deliziosa cena a base di sushi. Anche Antonino ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, con altri tre scatti della splendida vacanza al fianco della sua Belen.

Per la coppia si tratta del primo viaggio da quando è iniziata la loro romantica storia d’amore, coronata dalla seconda gravidanza della splendida showgirl. Belen è in attesa di una bambina che, come da lei stessa rivelato, si chiamerà Luna Marie e sarà accolta dal piccolo Santiago, pronto a diventare un amorevole fratello maggiore. Proprio il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino, che appena qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno insieme a mamma Belen, ha scelto il nome della sorellina che arriverà questa estate.

E a proposito dell’ex marito, il post della Rodriguez ha collezionato una serie di commenti da parte di alcuni utenti del social che hanno notato un particolare piuttosto evidente. La showgirl era già stata al Resort Baglioni nel 2019 proprio insieme a Stefano De Martino e questo le ha fatto piovere addosso delle pungenti critiche. C’è chi l’ha definita una caduta di stile da parte della bella Belen, che però sembra non curarsi troppo di insinuazioni e frecciatine. Del resto le critiche non mancano mai sui social e lei sembra essere una delle “vittime” predilette nell’ultimo periodo.

Se da una parte molti non hanno apprezzato affatto che la showgirl e il compagno si concedessero questa fuga romantica proprio adesso, a cinque mesi di gravidanza e nel pieno delle restrizioni da Covid 19, dall’altra non sono mancati i commenti da parte di fan e amici che hanno espresso tutta la loro felicità, come quello dell’ex velina di Striscia La Notizia Elena Barolo. Ma tra tutti spicca quello di Sabrina Ferilli che, con la sua solita ironia, ha scritto alla showgirl “Perché non hai portato anche me?!”, regalando a tutti un sorriso.