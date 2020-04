Belen, Iannone torna a parlare di lei e lancia una frecciatina alla De Lellis

editato in: da

Non è un periodo semplice per Andrea Iannone. Negli ultimi anni, infatti, la sua vita è stata sconvolta diverse volte. Dopo aver concluso una storia con Belen Rodriguez, ha iniziato una relazione con Giulia De Lellis, terminata poco tempo fa. Ora che entrambe le sue ex fidanzate hanno ritrovato l’amore, il pilota sta affrontando una delicata questione giudiziaria.

Andrea Iannone non è stato fortunato in amore. In passato, infatti, ha avuto una lunga relazione con Belen Rodriguez che, però, dopo aver chiuso il fidanzamento con il motociclista, è tornata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino.

Iannone, così, ha iniziato una storia con Giulia De Lellis, che sembrava andare a gonfie vele, tanto che qualcuno aveva già iniziato a immaginare le nozze tra i due. Tuttavia, a seguito di alcuni problemi giudiziari, che hanno coinvolto il campione di MotoGp, anche la relazione con l’influencer è naufragata. Lei, proprio come Belen, ha ritrovato l’amore con l’ex Andrea Damante.

Nonostante la fine di queste relazioni abbia scatenato gli appassionati di gossip, Iannone non ha mai commentato o attaccato le ex fidanzate. Ora, però, in una lunga intervista al settimanale Oggi, ha rotto il silenzio:

Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Io sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto. Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio ad entrambe.

Il pilota, però, non si è fermato qui e ha aggiunto dei dettagli. E se Belen sembra ormai essere solo un ricordo, le sue parole suonano come una vera e propria frecciatina rivolta a Giulia De Lellis:

Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità.

La storia con l’influencer, infatti, si è conclusa proprio mentre Andrea Iannone era impegnato ad affrontare un momento complicato e particolarmente delicato, in cui problemi giudiziari hanno posto momentaneamente un freno alla carriera del motociclista.

Il valore delle persone che ti stanno a fianco – ha affermato Iannone – lo misuri solo quando non è semplice starti accanto. Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto. È da lì che arrivo.

Pur affermando di non serbare rancore, quindi, Andrea Iannone non si è lasciato sfuggire l’occasione per parlare di quanto accaduto con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, lanciando a quest’ultima una velata frecciatina. L’influencer risponderà a tono o lascerà cadere la provocazione?