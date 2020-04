De Martino torna in tv: lascia a casa Belen e si trasferisce a Napoli

editato in: da

Stefano De Martino si è trasferito a Napoli, lasciando a Milano Belen e Santiago. Il perché è presto detto: nessuna crisi all’orizzonte tra marito e moglie, i motivi in realtà sono prettamente lavorativi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso De Martino con delle stories sul suo profilo Instagram, in cui ha raccontato ai fan il suo prossimo progetto:

Made in Sud ritorna in onda il mese prossimo, ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli, per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare, fra qualche settimana, al programma.

Secondo quanto svelato da TvBlog, le nuove puntate dovrebbero andare in onda dal 1 giugno, anche se non c’è stata ancora una conferma ufficiale.

Su Instagram Stefano De Martino ne ha approfittato anche per esprimere la sua gratitudine per il grande successo delle repliche del varietà Stasera tutto è possibile, dove ha mostrato il suo lato brillante e divertente:

Volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando Stasera tutto è possibile, perché siete veramente in tantissimi e si vede che c’è tanto bisogno di ridere e noi siamo sempre felici di farvi compagnia.

L’ex ballerino di Amici, che sta vivendo un momento di grande serenità insieme a Belen Rodriguez dopo una lunga separazione, ha voluto anche abbracciare virtualmente tutti i suoi fan che stanno affrontando questa quarantena da soli:

Io ho avuto la fortuna di trascorrere questo periodo insieme alla mia famiglia, e oggi più di ieri mi rendo conto quanto sia dura affrontare la quarantena da soli. Forza, speriamo passi presto questo periodo!

Per il conduttore sarà una nuova e stimolante avventura, anche se tra le righe ha fatto intendere che già avverte la mancanza della sua famiglia: dopo il ritorno di fiamma con la showgirl, i due sono innamoratissimi e complici, e spesso si è parlato di una nuova gravidanza per Belen.

La bella argentina effettivamente ha ammesso di voler diventare di nuovo mamma, con l’intenzione di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago: “Stefano e io lavoriamo per un altro figlio – ha confessato in un’intervista al settimanale Chi -. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri”.