Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su Tik Tok e riaccende la faida

Giulia De Lellis riaccende la faida con Belen Rodriguez, imitandola in uno dei suoi video su Tik Tok. L’influencer, che è tornata da poco con l’ex Andrea Damante, è sbarcata sull’applicazione del momento e sta già facendo parlare di sè. Il motivo? Un video in cui sembra imitare la showgirl argentina, divenuta di recente la reginetta dei tutorial su Instagram.

Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato qualche mese fa quando la Rodriguez ha iniziato a postare nelle Stories consigli di bellezza, mostrando i prodotti che utilizza per apparire al meglio. La beauty routine di Belen ha conquistato immediatamente i follower e da quel momento la moglie di Stefano De Martino ha iniziato a postare numerosi video tutorial.

Un campo in cui non si era mai cimentata e che appartiene alla reginetta delle influencer: Giulia De Lellis. Poco dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato un video nelle Stories che sembrava rivolto proprio a Belen, accusando qualcuno di copiarla. La risposta della Rodriguez non è tardata ad arrivare, sotto forma di frecciatina.

A quel punto la De Lellis si è infuriata: “Devo stare zitta perché se poi parlo rovino le famiglie – ha detto -, continuerò a farmi i fatti miei e a pensare alla mia vita potete continuare a fare sogni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno e di fare polemiche, voglio solo essere lasciata in pace!”.

Ma non è finita qui, perché secondo alcune indiscrezioni la lite sarebbe iniziata in realtà per altri motivi legati a un progetto di lavoro. Belen e Giulia non hanno mai commentato i gossip sulla loro faida, ma è certo che fra le due non scorra buon sangue. Lo dimostra l’ultimo video di Tik Tok in cui la De Lellis si trucca, imitando la voce di Virginia Raffaele in versione Rodriguez. Nella clip l’influencer si sistema i make up e sembra prendere in giro i tutorial della rivale, fra bronci e zigomi pronunciati.

Nel frattempo Andrea Damante ha deciso di uscire allo scoperto. Il deejay, tornato da poco con Giulia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul loro legame. “Ormai lo sanno tutti – ha detto -. Sono con la mia ragazza, suo fratello, la madre e un’amica. Sono fortunato perché da solo 50 giorni non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”.