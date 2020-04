Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: la verità sulla lite a settembre

editato in: da

A settembre arriverà la resa dei conti fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Secondo le ultime indiscrezioni la showgirl e l’influencer sarebbero pronte a un confronto finale dopo la presunta lite avvenuta nei mesi scorsi. A novembre infatti Giulia e Belen erano state coinvolte in un botta e risposta senza esclusione di colpi.

Tutto era iniziato quando la Rodriguez aveva lanciato su Instagram alcuni tutorial beauty. Poco dopo la De Lellis aveva postato nelle Stories un video in cui era particolarmente arrabbiata e sembrava rivolgersi proprio alla showgirl. “Non ho voglia di chiamare, di scrivere – aveva spiegato -. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie. In bocca al lupo per tutto. È un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Anche se fate delle figuracce, continuate a farle, non vi arrendete. Stamattina mi sono svegliata polemica fino ad un certo punto”.

La risposta di Belen, sempre sotto forma di frecciatina, non era tardata ad arrivare e sul web avevano iniziato a circolare numerose indiscrezioni. Si era parlato di un flirt fra la Rodriguez e Andrea Damante, ex di Giulia (oggi tornato al suo fianco) e di uno scontro fra le influencer legato a un progetto lavorativo. “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie – aveva tuonato la De Lellis -, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti. Potete dormire sogni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno o fare polemiche”.

Poco dopo la faida si era spenta e le dirette interessate avevano smesso di lanciarsi frecciatine. Tutto finito? Assolutamente no! Sembra infatti che presto arriverà la resa dei conti per Belen e Giulia. Secondo quanto svelato da Very Inutil People, a settembre la situazione sarà molto più chiara. “Pensi che si verrà a sapere presto quel fatto su Belen e Giulia?”, ha domandato un follower e la risposta è stata molto esplicita: “Forse settembre. Ha a che fare con il lavoro quindi si vedrà”. Non resta che attendere i prossimi mesi dunque, quando la De Lellis, attualmente legata a Damante, e Belen, che è tornata accanto a Stefano De Martino, potrebbero avere un nuovo confronto.