Giulia De Lellis e Andrea Iannone pronti alle nozze: spunta l’anello

Festa a sorpresa per Giulia De Lellis: “Auguri a me, fiera di ciò che sono”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono pronti alle nozze? Secondo alcune indiscrezioni la coppia più famosa di Instagram potrebbe presto sposarsi, visto che sul dito della fashion blogger è apparso quello che ha tutta l’aria di essere un anello di fidanzamento.

L’influencer ha da poco compiuto 24 anni e ha festeggiato questo traguardo importante con un party a sorpresa organizzato proprio da Iannone. Il pilota di MotoGp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ha perso la testa per Giulia De Lellis ed è così innamorato che, secondo alcune indiscrezioni, le avrebbe già chiesto di sposarlo.

A scatenare i gossip uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo in cui Iannone e la De Lellis passeggiano per strada, sorridendo. Nell’immagine si vede chiaramente che Giulia indossa all’anulare sinistro un anello con diamante. Un pegno d’amore che potrebbe annunciare il grande passo per i due. D’altronde l’ex di Andrea Damante non ha mai nascosto di sognare le nozze con il fidanzato. “Parliamo di matrimonio”, avrebbe confidato ad alcuni amici.

Qualche tempo fa, in un’altra intervista, Giulia aveva rivelato di desiderar un futuro insieme a Iannone, soprattutto ora che la coppia convive a Lugano. “Parliamo di famiglia e figli, certi valori ci accomunano – aveva detto -. E io vorrei essere una mamma giovane, ho tutte le carte in regola […]. Iannone mi fa sentire protetta. La convivenza? Non me lo aveva ancora chiesto ed ero già da lui, a Lugano”.

Il pilota ha alle spalle una love story di circa tre anni con Belen Rodriguez. Dopo la rottura Andrea aveva avuto diversi flirt, mentre l’argentina era tornata fra le braccia di Stefano De Martino, suo ex marito e padre di Santiago. La De Lellis invece ha vissuto un’intensa relazione con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, e lasciato in seguito alla scoperta di alcuni tradimenti. Poi una storia breve con Irama, ex vincitore di Amici, e infine il grande amore con Iannone.