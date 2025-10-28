Belen Rodriguez, quanto è alta: tutti i segreti del suo stile inconfondibile

Tanti i segreti di Belen Rodriguez, che ha cambiato stile negli anni: ecco quanto è alta, come si tiene in forma e l'evoluzione

IPA Belen Rodriguez

Showgirl, conduttrice, modella: Belen Rodriguez ha costruito una carriera destinata a durare. Per anni ha condotto Le Iene, è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo e non si è mai tirata indietro di fronte agli scandali, nemmeno quando l’hanno attraversata in pieno, lasciandola senza forze. Non ha nascosto di aver sofferto di una forte depressione, ma ha sempre cercato di risalire la china: tanti i segreti nella sua vita, svelati proprio a Belve, nella prima puntata del 2025. Ecco cosa sapere sulla conduttrice: altezza, segreti di stile e tanto altro.

Quanto è alta Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è alta 175 centimetri e pesa circa 57 kg. La sua bellezza è nota ai più ed è inutile girarci intorno: certo, in parte c’entra una buona genetica, ma la showgirl si concede ai piccoli piaceri della vita a tavola, senza però rinunciare all’attività fisica e allo sport. Spesso su Instagram ha dato dei consigli sugli esercizi da svolgere: di solito prevede diverse sessioni settimanali dedicate allo sport.

Quando ancora conduceva Le Iene, nel 2022, aveva spiegato sui social la sua routine di allenamento. “Quando si fanno due bambini si scolla il tessuto. Ogni mattina mi sveglio e vado in palestra, tranne il mercoledì che devo lavorare”. Si è sottoposta ad alcuni trattamenti per il rinforzamento dell’addome, ma aveva spiegato che servono fino a un certo punto senza uno stile di vita più sano e attivo: “Questi trattamenti vanno abbinati a una giusta alimentazione e fitness”.

Anche se in realtà non ha mai seguito regimi alimentari estremi o diete rigorose: per lei, trattamenti che potenziano i muscoli e drenano al contempo. “Sto attenta a mangiare e mi regolo, ma non ho mai seguito una vera e propria dieta”. In passato, a seguito delle difficoltà derivate dalla rottura con Stefano De Martino, aveva ammesso di aver perso 7 kg.

I segreti di stile

Oltre ai segreti per mantenersi in forma, di certo Belen Rodriguez ha i suoi segreti nell’armadio: il suo stile è sempre stato pazzesco, in grado di evolvere e maturare con il tempo. E proprio di tempo ne è passato dal suo debutto televisivo: sul piccolo schermo, l’abbiamo vista indossare abiti diversi, anche sensuali o persino irriverenti, ma la sua evoluzione di stile è stata abbastanza concreta. Dal maxi dress bicolor firmato Fausto Puglisi (quello del Festival di Sanremo, della famosa “farfallina”), Belen ha sempre osato, anche con mini dress fascianti e tacchi a spillo vertiginosi.

IPA

Sul red carpet ha alternato abiti a sirena, vestiti-mantella, mini dress con frange per la tv, e poi è diventata un’icona fashion contemporanea partecipando alle sfilate di moda. Il su0 segreto? Non aver mai smesso di essere Belen, più di un personaggio: il simbolo di uno stile che si reinventa, che sta al passo ma lancia tendenze, che cede il passo alle polemiche e ignora le critiche. E forse è proprio per questo che è diventata un punto di riferimento per chi ama la moda: per un racconto che va ben oltre il fashion, e si lega all’identità di una persona. Di una donna che osa e crede.