Belen perde la pazienza, abbandona l’intervista dopo la domanda della giornalista

IPA Belen

Belen Rodriguez non riesce proprio a stare alla larga dalle polemiche. Ancora una volta un’intervista alla soubrette argentina fa discutere. L’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe interrotto bruscamente un incontro con la giornalista Ilaria Ravarino, lasciando tutti di stucco. A quanto pare l’occasione era la promozione della nuova edizione di Only Fun-Comico Show, in partenza il 5 febbraio sul Nove, che vede la 41enne alla conduzione per il secondo anno consecutivo.

Perché Belen Rodriguez ha abbandonato l’intervista

Una semplice intervista promozionale si sarebbe trasformata in un vero e proprio caso. O almeno così ha raccontato la Ravarino sulle pagine de Il Messaggero.

Dieci minuti dopo l’inizio dell’intervista con Belen Rodriguez, il collegamento telefonico sarebbe stato interrotto per volere della sudamericana. Infastidita così tanto da una domanda da prendere l’impulsiva decisione di riattaccare.

La giornalista avrebbe fatto riferimento al termine “rivincita”, collegandolo al ritorno di Belen in tv, radio e persino al Festival di Sanremo, al fianco di Samurai Jay nella serata dei duetti. Una parola che, però, avrebbe acceso un fuoco inatteso. Mandando su tutte le furie Belù.

“Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv”, avrebbe replicato Belen con fermezza, rifiutando qualsiasi ponte tra Only Fun e una sorta di rivincita personale. Poi, con un gesto deciso e una calma glaciale che avrebbe colpito tutti, avrebbe annunciato: “Questa intervista finisce qui”.

La Rodriguez avrebbe dunque piantato in asso “i colleghi, attoniti, dall’altra parte del telefono”. A rompere il silenzio imbarazzante ci avrebbe pensato Luca Peracino dei PanPers che avrebbe ironizzato: “Mai che le gallerie arrivino quando servono”.

Al momento la diretta interessata non ha rilasciato alcun commento a riguardo ma non sarebbe la prima volta: il carattere fumantino di Belen Rodriguez è ben noto. E gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili, come ammesso dalla soubrette a Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Le relazioni sbagliate, la depressione e gli attacchi di panico hanno messo a dura prova Belen. Così come alcune delusioni professionali, di cui ha parlato con Francesca Fagnani a Belve.

“Avrei meritato qualcosa in più professionalmente, per esempio che mi facessero parlare. La televisione è gavetta, nessuno te la insegna. Quando la sai fare, e comunque non ti danno la possibilità di esprimerti, è doloroso. – ha detto – Anche perché, finita la bellezza è finito il lavoro e siccome io non mi classifico soltanto per questo e sono molto brava nel mio lavoro, questa cosa mi addolora”.

Belen Rodriguez e la presunta lite con Maria De Filippi

Di recente Fabrizio Corona ha menzionato una presunta lite tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi, che avrebbe compromesso il percorso professionale della prima.

Pare che la la sorella di Cecilia e Jeremias abbia chiesto alla conduttrice Mediaset maggiore spazio a Tu si que vales. Una richiesta respinta dalla De Filippi che, di fatto, avrebbe allontanato Belen dal programma.

Insinuazioni che Belen ha prontamente negato, senza mai citare il suo ex fidanzato. “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcosa di nuovo”, ha assicurato da Fazio, sottolineando quanto il suo supporto sia stato determinante negli anni.