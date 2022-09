Beatrice Valli in ospedale: “Mi ha messa ko”. Il racconto su Instagram

Fonte: IPA Beatrice Valli

Giorni e giorni di assenza dai social hanno messo in allarme i tanti follower, ormai affezionati a Beatrice Valli. L’influencer, tra le protagoniste dei tanti red carpet al Festival di Venezia 2022, ha così deciso di spiegare i motivi che l’hanno condotta a prendersi una pausa da Instagram. Il motivo è molto serio e riguarda la sua salute.

Niente di grave, comunque, solo un disturbo piuttosto fastidioso al quale ha dovuto porre rimedio con un ricovero in ospedale. Il suo racconto, perciò, non poteva che arrivare direttamente dai suoi canali Instagram, che utilizza quotidianamente per condividere la sua vita e i suoi progetti professionali.

Beatrice Valli, perché è stata ricoverata in ospedale

Un silenzio lunghissimo, che doveva essere spiegato. È così che Beatrice Valli ha deciso di parlare su Instagram e spiegare perché abbia deciso di rimanere in silenzio per così tanto tempo: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale, sto un pochino meglio”.

Le sue condizioni sono quindi in netto miglioramento, come lei stessa ha spiegato per tranquillizzare i tantissimi che la seguono. Non è un disturbo nuovo, per lei, che ha infatti rivelato di essersi sottoposta alle cure per il “solito” problema di vertigini che ormai l’attanaglia da tempo. Un periodo di riposo è stato quindi necessario perché potesse sentirsi meglio, prima di tornare ai suoi impegni e a godersi la bella famiglia che ha formato con il marito Marco Fantini.

L’amore per Marco Fantini e i tre figli

Beatrice Valli è un volto amatissimo di Instagram ma, prima, lo è stata della tv. L’influencer si è infatti fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, programma dove ha conosciuto suo marito Marco Fantini e padre dei suoi figli. Il corteggiamento, che si era svolto tra tanti alti e bassi, si era poi concluso con la scelta e un bel sì da parte di lei.

Da quel momento, pur con tante difficoltà, non si sono più lasciati. Lei, che era già madre del piccolo Alessandro, ha poi dato alla luce la loro primogenita Bianca. Qualche anno dopo, la famiglia si è allargata ancora con la nascita di Azzurra, identica al papà e con gli stessi grandi occhi azzurri.

Dopo la grande gioia per l’arrivo dei figli, il matrimonio da sogno a Capri che avevano desiderato fin dall’inizio. Tra gli invitati, anche tanti vip – come Aurora Ramazzotti – e le sorelle di lei, che le hanno fatto da damigelle. Ludovica, poi, era già in attesa del suo secondo bambino, a poco più di un anno dalla nascita della primogenita Anastasia.

Non poteva quindi mancare il primo red carpet da marito e moglie, dove sono tornati con grande piacere. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno infatti sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, mano nella mano, mostrandosi meravigliosi all’obiettivo dei fotografi. Subito dopo il loro approdo in laguna, l’influencer è stata ricoverata in ospedale per risolvere l’annoso problema delle vertigini dal quale si sta lentamente riprendendo.