Barbara D’Urso e il gossip sul nuovo fidanzato: la verità su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso commenta i gossip sul nuovo fidanzato e svela la verità su Instagram.

La conduttrice è single ormai da diversi anni per questo motivo è bastato un post pubblicato sui social per scatenare i pettegolezzi. Qualche giorno fa la presentatrice ha postato uno scatto con il fotografo Julian Hargreaves, raccontando di aver preso un aperitivo con lui.

In passato si era parlato di una relazione fra i due, per questo il post su Instagram ha scatenato i gossip. Barbara D’Urso si è finalmente fidanzata? La showgirl ha svelato la verità su Instagram, pubblicando un commento ironico.

“Stanotte ho dormito con il mio fidanzato – ha scritto postando una foto con un peluche -. Eh sì, visto che ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno, ho deciso di presentarvelo, è proprio lui e si chiama Orso!”.

62 anni e un grande successo, Barbara D’Urso si è appena lasciata alle spalle una stagione televisiva grandiosa, segnata da record d’ascolti e diverse trasmissioni. La presentatrice è stata al timone di ben quattro show: Grande Fratello, Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso.

Fra i grandi amori di Barbara c’è Mauro Berardi, produttore cinematografico da cui ha avuto i figli Emanuele e Giammauro. In passato la showgirl ha avuto relazioni importanti anche con Vasco Rossi, che secondo molti le avrebbe dedicato la canzone Brava, e Miguel Bosè. Nel 2002 la D’Urso ha sposato Michele Carfora, ballerino da cui ha divorziato nel 2008.

Qualche tempo fa si era parlato anche di un flirt con Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini. Dopo anni da single, la conduttrice qualche tempo fa aveva svelato di sognare un nuovo amore.

“Un’emozione sentimentale mi manca da tanto – aveva rivelato a Panorama -. Non faccio paura io, gli uomini si terrorizzano da soli. I giovani però, no. Mi vedo fidanzata con un fico, che abita in un’altra città o in un’altra nazione, anche meglio”.