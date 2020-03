Ballando con le Stelle rinviato: quando andrà in onda

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Ballando con le Stelle 2020 è stato rinviato. Lo show di Milly Carlucci sarebbe dovuto partire il prossimo 28 marzo, ma non sarà così. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che ha postato un video su Instagram in cui mostra lo studio della trasmissione.

La Carlucci ha svelato che le prove verranno interrotte, anche se è tutto pronto per l’inizio del programma. “Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui – ha spiegato la presentatrice -, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio abbiamo deciso di sospendere le prove di Ballando con le stelle e il programma slitterà più avanti. Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal Ministero della Salute. La cosa più importante, in questo momento è rimanere a casa e prenderci cura della nostra salute. Vi terremo aggiornati su tutte le novità. A presto Milly”.

Nei giorni scorsi la Carlucci aveva annunciato il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il primo nome svelato era stato quello di Barbara Bouchet, pronta a raccogliere la sfida di Milly, in seguito era arrivato quello di Daniele Scardina, pugile conosciuto con il nome di King Toretto e fidanzato di Diletta Leotta.

Fra i concorrenti anche Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano, figlia del Molleggiato, Gilles Rocca. Ci sarà pure Elisa Isoardi, regina della Prova del Cuoco, seguita da Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri, Costantino della Gherardesca e Ninetto Davoli. Un cast molto forte che la Carlucci era pronta a schierare, ma dovrà ancora aspettare prima di farlo. Quando andrà in onda Ballando con le Stelle 2020?

Per ora non ci sono ancora date precise. L’unica certezza è che lo show sarà in tv il prima possibile. Secondo quanto svelato da Davide Maggio, Milly avrebbe rifiutato la proposta della Rai di spostare la trasmissione a settembre. Per questo motivo Ballando potrebbe tornare sugli schermi televisivi a partire dalla fine di aprile.