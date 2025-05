Aurora Ramazzotti su Michelle ed Eros: “Non sono nonni classici”

Aurora Ramazzotti parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: "Ci sono sempre per me, ma non come vorrei che ci fossero"

Nella puntata del podcast di Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, è stata ospite Aurora Ramazzotti: diversi i temi trattati, dalla maternità fino a quella gravidanza anticipata dai giornali, proprio come è accaduto a Giulia De Lellis, poco prima di confermare la dolce attesa di Priscilla. Ma c’è stato spazio anche per discutere del rapporto con i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che non sono i “classici nonni” per il figlio Cesare. Una cosa che accetta, capisce, ma che in parte la fa soffrire.

Aurora Ramazzotti parla dei “nonni” Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti è diventata mamma di Cesare Augusto nel 2023: nel suo futuro, ci sono le campane a nozze, dopo la proposta di matrimonio super romantica da parte del fidanzato storico, Goffredo Cerza. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è cresciuta praticamente sotto le luci dei riflettori, sin dalla tenera età. E questo ha avuto di certo un impatto sulla sua vita, come quando la gravidanza è stata anticipata dai giornali, dopo settimane di rumor e di voci.

Dopo la nascita di Cesare, Aurora ha iniziato a vedere i suoi genitori sotto una luce diversa: “Ti rendi conto di tantissime cose che prima non vedevi. Loro sono diventati genitori ancora quando io ero nella tarda adolescenza e continuo a vederli sotto tantissime luci e vesti. Prima dei miei coetanei, ho capito che non erano invincibili e supereroi”. Come nonni, sono molto affettuosi, ma non sono i “classici nonni”.

“Perché lavorano entrambi tantissimo e hanno a loro volta anche dei figli”. Naturalmente l’aspetto pesa un po’. “Mi affido tantissimo a loro, ci sono sempre per me, ma non come vorrei che ci fossero. Non è una cosa che reputo sbagliata, mi fa soffrire, ma so che non è volontaria. Mi sono organizzata e ho preso una tata. Giudicare i genitori senza sapere da cosa derivano le loro imperfezioni è veramente stupido”.

Il periodo della gravidanza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono ormai una coppia da otto anni: un legame, il loro, che si è rafforzato nel tempo e che tutt’oggi è complice. Sono ancor prima amici, due persone che condividono molto, tra cui passioni e interessi. E poi c’è il figlio Cesare, che li ha fatti diventare ancor più una squadra. Non sempre è possibile ritagliarsi del tempo, o comunque tenere una parte della vita solo per loro, ma ci provano, e questo fa la differenza per una così giovane coppia ormai consolidata da diverso tempo.

Nella puntata del podcast, ha inoltre ricordato il periodo della gravidanza, oltre a parlare della maternità. “La gravidanza è stata un percorso tedioso, a fasi alterne. Verso la fine difficilissimo, dal punto di vista psicologico e fisico. La gravidanza che è stata annunciata mi ha causato non pochi problemi all’interno delle mie amicizie”. Anche la sua dolce attesa era stata anticipata dai giornali e da vari rumor, come è accaduto di recente a Giulia De Lellis, che alla fine ha confermato la gravidanza annunciando l’arrivo di Priscilla nei prossimi mesi.