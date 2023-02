Arisa, in argento e pelle è rock e sensuale. Il look femme fatale strega su Instagram

Fonte: IPA Arisa, il look sensuale e rock su Instagram

Arisa ama cambiare, lo fa con i capelli e lo ribadisce con i suoi look sempre all’ultima moda, sempre capaci di lanciare nuovi trend. Questa volta si è mostrata su Instagram con un outfit molto rock e sensuale, composto da una maglia argento e nera e da una giacca in pelle. Poi ha completato il tutto con un trucco da femme fatale capace di stregare. Bellissima e seducente, Arisa ha dato un’altra lezione di stile e di trasformismo.

Arisa, il look rock e sensuale

Trasformista, eclettica, dai mille volti e con una bellezza che cattura lo sguardo. Arisa muta spesso, cambia pelle, gioca con il suo aspetto esteriore seguendo le mode e, anche, anticipandole.

Su Instagram ha dato una nuova lezione di stile mostrandosi con un look dall’animo rock e al tempo stesso sensuale. Lo ha fatto in un post in cui ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono mentre indossa una maglia in argento, con dettagli neri. Una profonda scollatura, accentuata da un oblò sul décolleté. A completare il tutto un chiodo in pelle che rivela l’anima più grintosa della cantante.

Arisa ha abbinato all’outfit un trucco da vera femme fatale: le labbra sono state evidenziate con un gloss rosso ciliegia, mentre gli occhi da un ombretto shimmer e dall’eyeliner che le ha regalato uno sguardo da gatta. Capelli corti e biondi, acconciati con il gel per un effetto wet sempre molto di moda.

Il risultato è sensuale e Arisa con questo look ha stregato i suoi follower su Instagram. Ad accompagnare gli scatti un commento che invitava alla risposta: “Ci sono cose che non sempre mi vengono bene ma ce n’è una che non sbaglio mai… Indovinate qual è?”. E senza dubbio Arisa non sbaglia mai look, cercando sempre di seguire la propria indole ma senza mai essere uguale a se stessa.

Arisa, tutti i suoi look più belli

Nel corso del tempo Arisa ci ha regalato tantissimi look memorabili. Del resto se c’è una cosa alla quale ci ha abituati, oltre al suo innegabile talento, è proprio quella di sapersi trasformare. Lo ha fatto con i capelli, che nel tempo abbiamo visto cambiare innumerevoli volte, lo ha fatto con gli abiti che possono passare da sportivi e casual a sensuali come non mai.

Nel periodo delle festività natalizie, ad esempio, si era mostrata con un body-lingerie accompagnato da calze rosse che l’aveva resa magnetica e sensuale. Così come ha tolto il fiato con gli scatti che la ritraevano in tacchi a spillo, lingerie e velo nero. Solo un mese prima era stata la volta delle unghie gioiello con abito bagnato effetto sirena e treccine extra long.

Ma come dimenticare i capelli rosa? Oppure la lunga chioma nera e la forma smagliante con l’abito optical e tacchi a spillo?

Mille Arisa, una sola voce e un grande cuore che negli anni è emerso dalle sue dichiarazioni, dai suoi brani, dalle interviste in cui si è lasciata andare a più di una confessione. Mai uguale a se stessa eppure fedele alla propria anima. Questa volta rock e sensuale.