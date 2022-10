“Lasciati vivere”. Arisa, le foto su Instagram: trasparenze e unghie gioiello

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Quella che stiamo vedendo negli ultimi mesi è una nuova Arisa: un’artista molto più consapevole e coraggiosa, conscia delle proprie possibilità e soprattutto del suo corpo. Nell’ultima foto condivisa su Instagram, si è mostrata ancora una volta con un effetto vedo-non vedo molto apprezzato dai fan. Sembra quasi una sirena: in acqua, con l’abito bagnato, le unghie gioiello e le trasparenze, lascia senza parole. L’ennesimo look che dimostra il suo nuovo essere.

Arisa, le foto su Instagram: l’abito bagnato e le unghie gioiello

“Lasciati vivere“. Ed è questo che ha intenzione di fare Arisa. Dopo l’operazione a cui si è sottoposta – e di cui non si conoscono i motivi – è tornata attiva sui social. A lungo si è discusso di un possibile problema di salute, ma l’artista ha continuato a mostrarsi più in forma che mai. E con un sorriso a vestire le labbra, che lascia presagire che anche l’amore sta andando a gonfie vele, come anticipato da Oggi.

Sempre informata in fatto di beauty trend – e non solo – ha condiviso un “dietro le quinte” del video del nuovo singolo, Tu mi perdición: è una magnifica sirena, con unghie gioiello e con l’abito bagnato, che genera delle trasparenze vedo-non vedo sempre molto chic.

“Respira forte”. L’estate del 2022 è stata un successo per Arisa: il testo autobiografico, infatti, è piaciuto a molti dei suoi fan storici. E dobbiamo dire che il look, nel complesso, ha convinto proprio tutti: le treccine extra long, la scollatura, persino lo strascico da “sirena” tra le acque. L’abito, firmato da Salvatore Vignola, è stato realizzato appositamente per il video. Uno spettacolo: non potremmo definirlo diversamente.

Il successo dell’ultimo anno: da Ballando ad Amici

Dal punto di vista professionale, è un momento d’oro per lei: ha vinto Ballando con le Stelle 2021, al fianco del ballerino Vito Coppola. Inoltre, è tornata sui banchi di Amici di Maria De Filippi in qualità di prof, una delle più amate, perché ha sempre incoraggiato gli alunni, contrariamente ad Alessandra Celentano. Era stata amatissima, e la sua conferma ha reso i fan del talent show ancor più felici.

Un personaggio adatto per “stemperare” le tensioni che fin troppo spesso vengono proposte nelle dinamiche della scuola, dove ad avere maggiore risalto sono spesso gli insegnanti, e così il talento degli alunni si “perde” a favore della spettacolarizzazione.

L’amore con Vito Coppola non è mai finito

Nel corso degli ultimi mesi, poi, sono state tante le notizie pubblicate su Arisa e Vito Coppola, il ballerino con cui ha trionfato nel talent show condotto da Milly Carlucci. Secondo Oggi, tuttavia, i due starebbero insieme. Ad aver condiviso lo scoop è stato Alberto Dandolo, affermando che l’artista è profondamente legata a Vito.

La conferma arriverebbe proprio da persone vicine all’artista: si starebbero frequentando e non si sarebbero mai lasciati. Certo, il condizionale è d’obbligo, ma del resto non è un mistero: aveva ammesso di essere innamorata, anche se aveva poi detto di volere un figlio da sola. Nessuna etichetta, però, e forse è meglio così: l’amore ha bisogno di respiro, oggi più che mai.