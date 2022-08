Arisa compie 40 anni, Vito Coppola: “Sai già tutto”. Gli auguri più belli

Arisa ha raggiunto il traguardo dei 40 anni! La cantante, amata dal pubblico per la sua schiettezza oltre che per il suo immenso talento, ha ricevuto tantissimo amore su Instagram, soprattutto dal suo ex Vito Coppola, che le ha dedicato un lungo e importante post sui social, a dimostrazione del fatto che tutto ciò che c’è stato tra di loro va oltre ogni cosa.

Arisa compie 40 anni, il messaggio di Vito Coppola

Nonostante la fine della relazione tra Arisa e Vito Coppola, il ballerino ha deciso di dedicarle un post sul suo profilo Instagram. Parole dolci e inconfondibili, a cui la cantante ha risposto con immenso affetto.

“Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31. A metà strada tra Eboli e Pignola”, ha così esordito Coppola, ricordando una particolare giornata condivisa lo scorso anno con la sua ex fidanzata. “Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi”, ha continuato, mostrando uno scatto che li ritrae vicini e felici, con un sorriso stampato sul volto.

“Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. Sei un dono della natura.“, queste le parole conclusive di un messaggio intimo nonostante sia alla portata di tutti. Dal suo messaggio si percepisce un sentimento ancora forte, di qualsiasi natura possa essere oggi.

La risposta della cantante ha fatto presto ad arrivare, e anche in questo caso è palpabile la dolcezza e il rispetto che continua ad esserci tra i due: “Grazie cuore mio”.

Arisa e Vito Coppola: la fine dell’amore

Chi ha imparato a conoscerla un po’ per quanto riguarda il suo privato, lo sa: Arisa non ha mai avuto un rapporto semplice e lineare con l’amore. Sempre con quella sensazione di tormento che è riuscita a trasmettere negli anni, soprattutto sui social, ma unita ad una forza d’animo come poche. La storia con il ballerino Vito Coppola (conosciuto proprio durante la partecipazione a Ballando con le stelle) è giunta al termine, e di recente la cantante ha anche rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi.

“Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”, queste le sue parole, che hanno fatto sicuramente pensare a una fine poco bella tra i due.

Invece, nonostante la relazione sia giunta al capolinea, l’affetto profondo tra Vito Coppola e Arisa è ancora intatto e sotto lo sguardo di tutti, compreso quello dei loro fan che sognano di vederli nuovamente insieme.

La possibilità non può di certo essere esclusa, ma in ogni caso Arisa è una persona innamorata della vita e dell’amore stesso: il suo cuore è grande e lei è pronta a donare tutto ciò che ha e che sente. E, forse, è proprio questo il motivo del meraviglioso messaggio di Vito, nonostante la fine del loro rapporto.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.