“Amici 22”, ancora una punizione per gli alunni: Arisa non ci sta e va contro tutti

Quando si dice partire con il botto: la nuova puntata di Amici 22 ha avuto inizio con un provvedimento disciplinare, il secondo in pochissime settimane, per alcuni alunni che hanno saltato una lezione di canto. Inevitabile la punizione, annunciata da Maria De Filippi, che però ha suscitato un po’ di scalpore in studio. Arisa infatti non si è mostrata d’accordo e si è scagliata contro gli altri professori – salvo poi fare marcia indietro.

Amici 22, nuova punizione per gli alunni

Per tutti i ragazzi che riescono ad ottenere un banco, Amici è un’occasione irripetibile per divertirsi, imparare e mostrare il proprio talento. Ma si tratta di una scuola a tutti gli effetti, e in quanto tale va presa molto sul serio. E se ciò non accade, Maria De Filippi non esita a prendere provvedimenti: già la scorsa settimana aveva rimproverato alcuni alunni per essere usciti a fumare durante le lezioni, cosa vietata dal regolamento. A quanto pare, anche nei giorni passati diversi ragazzi si sono comportati in maniera sbagliata.

Nel caso in questione, si è trattato di un ritardo davvero notevole che ha coinvolto tutti i cantanti della scuola: questi, non avendo messo la sveglia, non si sono alzati in tempo e hanno saltato una videolezione, oltre ad essere arrivati 10 minuti dopo alla lezione di tecnica vocale. “La produzione mette a disposizione circa 50 diverse lezioni al giorno, che spaziano in ogni ambito utile alla preparazione artistica degli allievi. Per loro frequentarle è obbligatorio” – ha spiegato Maria, annunciando poi la punizione. Chi, tra i cantanti, si fosse classificato nelle ultime due posizioni durante la gara cover (giudicata da Giorgia), sarebbe andato direttamente in sfida.

“Pensavo e speravo che la scorsa settimana aveste capito” – ha reagito Lorella Cuccarini, riferendosi ai suoi ragazzi – “Al terzo provvedimento c’è una sospensione immediata della maglia, perché questa esperienza dovete prenderla sul serio”. Stesso pensiero per Rudy Zerbi, che è rimasto deluso dai suoi allievi: “Il ballerino, la prima cosa che impara è la disciplina. Se voi volete provare a diventare cantanti, dovete imparare prima di tutto la disciplina. Ammesso e non concesso che abbiate talento, senza disciplina non vi serve a niente”. Ed entrambi i professori si sono trovati concordi su un punto: nel caso fossero i loro cantanti a finire in sfida, avrebbero voluto che a giudicarli fosse un esterno.

Arisa si scaglia contro tutti

Ma Arisa non si è mostrata d’accordo, e si è scagliata contro gli altri professori. Se non ha nulla da ridire sul provvedimento disciplinare, non ha accettato la proposta di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini: “Loro possono fare quello che vogliono, basta che non tocchino i miei ragazzi. Non sono d’accordo. Anche a me capita a volte di non svegliarmi la mattina, può succedere. Non posso fare la bacchettona se io per prima sono peggio di loro. Fate che non capiti più” – ha dichiarato. Naturalmente, in studio si sono scaldati gli animi, e anche Alessandra Celentano ha avuto modo di dire la sua, spiegando che è importante punire gli allievi per far sì che imparino la lezione.

Fin qui, in fondo, nulla di strano: siamo ben abituati alle liti tra professori, che ormai fanno parte del gioco. Decisamente meno frequente è che uno di loro faccia un passo indietro, suscitando ilarità tra il pubblico. Ed è ciò che è successo ad Arisa. ripensandoci, nel corso della puntata, ha chiesto a Maria De Filippi alcune delucidazioni: “Ma la commissione interna chi sarebbero, loro?” – ha detto, indicando soprattutto Rudy. E, a risposta affermativa, ha aggiunto: “Allora preferisco che giudichino gli esterni. Ci ho ripensato, è meglio che venga qualcuno da fuori“. Inutile dire che tutto si è concluso con una risata, ma le frecciatine tra i due professori sono andate avanti ancora un po’.