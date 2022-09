Arisa, la lunga assenza, il silenzio, l’intervento. Il mistero su come sta davvero

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

C’è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Arisa. Da tempo, infatti, l’artista non si mostra sui social. Poi, la notizia dell’annullamento della serata a Velletri, l’intervento subito, il forte dimagrimento degli ultimi tempi. Per il momento, il suo team non ha aggiornato i fan su come sta davvero, e naturalmente non è ben chiaro al momento cosa possa essere successo. Sul suo profilo Instagram, il silenzio è intervallato da alcuni video del nuovo singolo, probabilmente condivisi dal suo staff.

Arisa, l’assenza sui social e il silenzio dopo l’intervento

Chi segue e conosce Arisa, è rimasto stranito dal suo comportamento negli ultimi tempi. I sospetti, infatti, sono proprio aumentati a seguito della sua sparizione dai social. L’artista ci ha abituati a una condivisione abbastanza frequente: racconti legati alla sua quotidianità, al lavoro, alla “rivalsa” degli ultimi tempi. Proprio lei, che ha sempre avuto un rapporto altalenante con il suo corpo, ha mostrato un cambiamento netto, postando foto senza veli.

La cancellazione del live a Velletri è stata annunciata proprio dagli organizzatori della tournée, International Music and Arts, che hanno condiviso la notizia sui social. Tuttavia, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni e dell’intervento che ha subito lo abbiamo appreso dalla Proloco di Velletri: “Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico“.

La preoccupazione dei fan

Nessuna storia, nessuna foto sui social, solo qualche video ufficiale di Tu Mi Perdicion. Il silenzio è quasi pesante, per una artista abituata a parlare, a condividere anche aspetti legati alla sua vita privata con i fan. Ed è forse questo che preoccupa di più. Così come le ultime interviste rilasciate, in cui ha spesso raccontato un malessere di fondo, un rapporto problematico con l’amore, tanto da voler diventare mamma da sola.

Il dimagrimento e la delusione d’amore

Sono stati tanti, forse troppi gli avvenimenti che l’hanno segnata nell’ultimo periodo. E del resto è stata lei stessa ad ammetterli, a raccontarli in occasione di un’intervista in cui ha parlato a cuore aperto della drastica perdita di peso. “Nessuna dieta, ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare“. Tuttavia, i problemi di salute non sarebbero legati a questo episodio, ma il condizionale è d’obbligo, perché siamo nel campo delle ipotesi.

Come sta davvero Arisa

Per Arisa, si prospetta una stagione carica di avvenimenti positivi. La attendiamo nuovamente nel banco dei professori di Amici di Maria De Filippi. Il nuovo singolo – Tu Mi Perdicion – è stato accolto bene sia dalla critica che dai suoi fan. Ma non si conosce nulla dei suoi problemi di salute, di cosa ha avuto, di come sta realmente. Un mistero che sta alimentando le voci sui social, e che di certo tocca tutti noi.

Un po’ tormentata, con un grande talento, una voce graffiante e una autenticità che non è facile da trovare, l’artista ha iniziato ad assentarsi dai social in seguito al suo compleanno, festeggiato il 20 agosto. E non si può fare a meno di chiedersi quali siano le sue condizioni. Soprattutto, se possa ritrovare la tranquillità e la serenità di un tempo.