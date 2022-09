Arisa annulla il concerto: “Ha subito un intervento”. Silenzio su Instagram

Fonte: IPA Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Grande preoccupazione per Arisa, che tra poche ore avrebbe dovuto esibirsi in una delle sue ultime date del tour che ha impazzato durante l’estate. L’artista ha infatti dovuto annullare il concerto a causa di alcuni problemi di salute, ma rimane il mistero sulle sue condizioni: lei stessa, a quanto pare, preferisce mantenere il silenzio (almeno per il momento).

Arisa, concerto annullato: il motivo

“Il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”: questo il breve comunicato diramato sui social da International Music and Arts, l’agenzia che ha organizzato la tournée della cantante. Non è chiaro però cosa le sia successo, visto che non sono state rilasciate altre notizie.

È invece dal messaggio condiviso su Facebook dalla pro loco di Vercelli, dove si sarebbe dovuto tenere il live, che arriva qualche dettaglio in più. “Abbiamo ricevuto comunicazione dalla produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″.

Per il momento, l’artista ha deciso di rimanere in silenzio. Solitamente molto attiva sui social, questa volta non si è sbilanciata in prima persona per avvisare (o almeno tranquillizzare) i fan, cosa che ha suscitato un certo allarme tra i suoi sostenitori. L’unica sua interazione è stata una storia di Instagram con la quale Arisa ha rimandato i follower al comunicato di International Music and Arts. Quindi, nessuna informazione sulle sue attuali condizioni di salute: la speranza è che non si sia trattato di qualcosa di serio, e che presto possa tornare sul palco a regalarci grandi emozioni.

Arisa, la tournée e il ritorno ad Amici

Questi sono mesi frenetici per Arisa, che lo scorso giugno ha annunciato le tantissime date del suo nuovo Ero Romantica Little Summer Tour. Dopo aver visitato piazze e locali di tutta Italia, ora si stava avvicinando alla fine di questa splendida avventura estiva con le ultime date in programma. Una delle quali era proprio quella di Velletri, che ormai è stata ufficialmente annullata. Ma non solo: tra pochissimo l’artista sarà di nuovo dietro la cattedra di Amici, dove ritroverà il suo posto dopo un anno di assenza.

Sarà ancora una volta nel ruolo di professoressa di canto, in sostituzione dell’uscente Anna Pettinelli, e i fan sono già in fibrillazione. D’altra parte, il suo addio (che a quanto pare è stato solamente un arrivederci) aveva gettato nello sconforto moltissimi telespettatori: nei panni di insegnante, Arisa era riuscita a conquistare non solamente i suoi allievi, ma anche gran parte del pubblico. Ma per lei era tempo di staccare un po’ e dedicarsi ad altri progetti. Nella “pausa” tra la sua ultima edizione di Amici e la prossima, ha non solo dato alla luce un album di grandissimo successo, ma ha anche partecipato a (e meritatamente vinto) Ballando con le stelle.

Lo show di Milly Carlucci le ha regalato uno splendido trofeo, tante emozioni bellissime e persino una storia d’amore che, seppur breve e tormentata, ha fatto sognare tutti noi. Con Vito Coppola, conosciuto proprio dietro le quinte della trasmissione, purtroppo non è andata bene. Ma Arisa ha ritrovato il sorriso, pur tra gli alti e bassi delle montagne russe che si celano nel suo cuore.