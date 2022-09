Arisa rompe il silenzio su Instagram dopo l’intervento

Fonte: IPA Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Dopo giorni di assenza e di silenzio, di preoccupazione e di dubbi, Arisa è tornata su Instagram e ha fatto chiarezza sul suo stato di salute. Poche parole, corredate da un video di appena qualche secondo. La condivisione del post è arrivata dopo i vari commenti dei fan, che chiedevano a gran voce il suo ritorno, dal momento in cui, dopo l’intervento, il profilo è stato probabilmente gestito dal suo staff.

Arisa, le prime parole su Instagram dopo l’intervento

La sparizione sui social di Arisa non è passata inosservata. In tanti si sono chiesti in questi giorni come mai l’artista non stesse più condividendo nulla della sua vita privata. Da sempre molto attiva, finalmente ha rotto il silenzio dopo la notizia del suo intervento. “Ciao, sto bene. Ci vediamo domani”. Non ha aggiunto nulla: poche parole che tuttavia fanno luce sulle sue condizioni.

Il primo settembre Arisa ha cancellato il concerto a Velletri. Avrebbe dovuto esibirsi in una delle ultime date della tournée. “Il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”.

Il comunicato, condiviso da International Music and Arts, è stato poi ripreso dalla pro loco, che ha aggiunto alcuni dettagli su quanto successo e i motivi dell’annullamento. “Abbiamo ricevuto comunicazione dalla produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022″.

I timori per la sua lunga assenza e la sparizione sui social

Negli ultimi tempi, Arisa è cambiata, in modo drastico. Anche questo ha contribuito alla preoccupazione per le sue condizioni: il forte dimagrimento c’è stato, e tutti lo hanno notato. Non c’è dubbio che sia rinata e che sia bellissima, ma c’è stato un prezzo da pagare. Una delusione d’amore, infatti, l’ha portata a “non mangiare”. Nonostante il successo del suo nuovo singolo – Tu mi perdicion – e l’attesa per Amici di Maria De Filippi, c’è qualcosa che al momento “disturba” la sua felicità. Senza contare la storia d’amore con Vito Coppola, che non è mai decollata veramente.

Cosa ha avuto Arisa

Al momento, non è chiaro a quale intervento si sia sottoposta Arisa. Quel che sappiamo è che l’assenza sui social è iniziata poco dopo il suo compleanno, festeggiato il 20 agosto. Probabilmente l’artista stessa chiarirà il tutto sui social, come ha sempre fatto: per saperne di più, dovremo attendere. Per fortuna, però, sta bene, lo ha detto lei stessa, sciogliendo ogni dubbio e “cancellando” la preoccupazione dei fan, che l’hanno accolta a braccia aperte, dandole il bentornato su Instagram.

Non sembrerebbe essere accaduto nulla di grave, in ogni caso. Proprio come preventivato dal suo staff, Arisa si è riposata fino al 3 settembre, e adesso è pronta a tornare. Tanti sono i progetti che la attendono, come il ritorno ad Amici: è stata una delle prof più apprezzate, proprio per la sua delicatezza, oltre che per trasmettere agli studenti l’amore e la passione per la musica.