La nuova Arisa: in body-lingerie e calze rosse anticipa il Natale

Sensuale come non mai, forte di quella bellezza che è fatta anche di sicurezza, di amore verso il proprio corpo, di sguardi intensi che catturano l’obiettivo. Arisa, anzi la nuova Arisa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti in body-lingerie e calze rosse: un look che anticipa il Natale e che lei indossa divinamente.

Arisa, gli scatti in body-lingerie e calze rosse: perfetta per Natale

Lo sguardo intenso e profondo che cattura l’obiettivo della macchina fotografica. I capelli che lasciano scoperto il viso. Un look che è sensuale più che mai e dal tocco vintage. Arisa seduce su Instagram con un body-lingerie e calze rosse. Il corsetto le fascia il corpo, mettendo in risalto le forme femminili, mentre le calze sono delle bellissime autoreggenti rosse. Ai piedi la cantante sfoggia degli stivaletti stringati. E poi gioielli: da una grande collana d’oro, che la fa apparire come una regina, a bijoux dalle tante fogge.

Il tocco è rétro, anche grazie agli scatti che regalano la sensazione di immergersi nel passato. E il risultato è eccezionale: Arisa è bellissima, simbolo di femminilità, di forza e carattere.

La cantante, a corredo della galleria di scatti, ha scritto: “Dovevo mettermi alla prova” aggiungendo l’hashtag teatro. E la prova è decisamente superata, perché Arisa è magnetica e questa nuova versione di se stessa trasmette tanta consapevolezza.

Basta, infatti, scorrere la sua bacheca Instagram per vedere una donna che celebra la sua bellezza, la sua femminilità infischiandone dei giudizi o delle critiche.

La nuova Arisa, la cantante non ha paura

Non ha paura Arisa. E anche se provasse un sentimento simile, sarebbe in grado di affrontarlo. Perché è tutta la vita che lei è se stessa, al di là delle critiche o dei pregiudizi.

Ovviamente, anche se non dovrebbe essere così, c’è chi sente nella posizione di poter dare dei giudizi personali. E magari pensare che non andava bene quando aveva calcato per la prima volta il palco di Sanremo, forte di una voce potente e di una timidezza delicata. O che non va bene oggi, che ha preso le distanze dai pregiudizi ed è se stessa in tutte le sue tante sfaccettature.

Arisa non ha paura. E si accetta, viaggiando sopra le critiche, sopra il pensiero degli altri, perché sa bene che l’unico che conta davvero è il suo.

E non ha avuto paura a Le Iene quando, con il suo monologo, è arrivata a toccare parti di sé intime e profonde. Quel suo punto di vista costruito negli anni, anche frutto di no e di offese. Ma ora lei brilla e lo dimostra anche negli ultimi scatti pubblicati su Instagram e in quell’accettazione di sé dalla quale tutti noi dovremmo prendere spunto.

“Mi dicevano che non ce l’avrei fatta e io non rispondevo. Mi chiudevo in camera, architettando la mia luce. Alla fine sono riuscita a brillare per davvero. E quando canto, è sempre per diffondere amore. Mi piace che le persone si sentano accettate con la mia musica”, aveva detto a Le Iene.

E ora la sua luce arriva dalla musica, ma non solo. Anche dalla sua forza d’animo, da quella capacità di trasmettere messaggi, di farlo raccontando innanzitutto se stessa e di essere bellissima, amandosi.