Arisa mostra il fisico su Instagram: la nuova provocazione (tutta per l’autostima)

Arisa si diverte a stuzzicare i suoi followers sui social e questa volta, tra il serio e il faceto, lancia un messaggio importante: prendetevi cura di voi stessi e non sottovalutate l’autostima. La cantante, impegnata in questo periodo come professoressa a Amici di Maria De Filippi, si è mostrata in intimo nelle storie Instagram scherzando sulle visualizzazioni in crescita, ma lanciando al tempo stesso una esortazione, rivolta a tutti, a credere maggiormente nelle proprie qualità. Una provocazione scherzosa, l’ennesima dell’artista che fa sempre molto parlare di sè.

La provocazione social di Arisa: perché è da apprezzare

Abbiamo imparato, nel corso degli anni, a conoscere Arisa sempre sotto sfaccettature differenti: dalla goffa ragazza degli esordi, all’impegnata artista di Sanremo, sino alla provocatrice camaleontica degli ultimi anni. Canta, balla, recita, conduce, fa la prof nei talent, Arisa sa fare praticamente tutto, ma la sua battaglia con l’autostima vive sempre di alti e bassi. Per questo, specie nell’ultimo anno, ha deciso di mostrare sempre più il fisico sui social, per combattere tutte quelle paure comuni a molti, e non solo alle donne: alle volte in maniera più sensuale (come per la promozione dell’ultimo singolo Tu mí perdícíon), altre in modo ironico, come oggi.

La cantante si è ripresa durante un trattamento peeling e anti age, sul lettino, e mostrando le curve ha scherzato: “Le metto in primo piano così facciamo più audience”. Una provocazione innocente, che però dimostra quanto la timida artista di Sincerità sia cambiata negli anni.

Non solo, nella storia successiva canta felice affermando che dopo il trattamento sarà bellissima. Questi video sono seguiti al messaggio molto profondo del giorno prima, scritto dalla stessa Arisa sempre sui social: “Ci vuole più autostima, fermezza e coraggio. Domani le porto fuori con me“.

E non si può dire che non sia stata di parola, anzi, ha rispettato l’esortazione fatta a se stessa (e ai suoi followers, molti dei quali giovanissimi), mostrandosi al naturale, in un momento delicato per ogni donna, sicura di sé durante un trattamento di bellezza anti età. Insomma, se non ci fosse Arisa, bisognerebbe inventarla, e dovremmo ringraziarla più spesso per i messaggi positivi che lancia, anche quando racconta le sue fragilità.

Arisa, la capacità di stupire essendo se stessa

La forza di Arisa sta proprio nell’essere sempre sé stessa, nel bene e nel male (o quello per alcuni è considerabile tale). In questi anni, sempre sulla cresta dell’onda, non ha mai nascosto le sue delusioni d’amore e quanto queste l’abbiano fatta soffrire, così come il continuo conflitto con il suo corpo, tra aumenti di peso, ritocchini e quella guerra incessante con i suoi capelli.

Eppure, tutto questo l’ha resa ancora più speciale, ha insegnato il pubblico non solo ad amarla, ma anche a riflettere: sono tanti le ragazze e i ragazzi adolescenti o ventenni che la seguono, e che vedono in lei un’amica, che vive le loro stesse problematiche e non ha paura di parlarne.

Se i più storcono il naso davanti alle sue esternazioni, e si stupiscono ancora del fatto che sia se stessa sempre, Arisa ha aperto la strada a molti temi caldi per le donne e i giovanissimi (ma non solo) di cui nel nostro paese si parla ancora troppo poco.

