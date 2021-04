Amici 2021, Raimondo Todaro ospite speciale del daytime

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

La scuola di Amici vedrà a breve una new entry, anche se per poco tempo: si tratta di Raimondo Todaro, che parteciperà come giudice nel corso del day time del programma condotto da Maria De Filippi.

Il celebre ballerino, che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha accompagnato Elisa Isoardi – oggi una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi – come annunciato da TvBlog giudicherà i ragazzi del talent show. Per i ragazzi di Amici sarà l’occasione per mettersi alla prova davanti a un professionista in una gara l’uno contro l’altro. I cinque ballerini rimasti si esibiranno in una gara che verrà giudicata da Todaro: c’è la possibilità che venga stilata una classifica dal migliore al peggiore, che potrebbe fornire qualche vantaggio durante la prossima puntata del Serale.

L’invito a Raimondo Todaro è arrivato in seguito al commento che Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, ha fatto sui social sulla performance di danza di Martina. La Smith, sotto il post Instagram della trasmissione, si era detta d’accordo con Alessandra Celentano, che fin dall’inizio del suo percorso ha ritenuto la giovane ballerina non meritevole del Serale.

La presenza di Raimondo Todaro ad Amici riporta inevitabilmente alla mente anche la sua storia d’amore con Francesca Tocca. La ballerina, che da diversi anni fa parte del cast del programma come professionista di latino, era infatti sua moglie. Dal loro matrimonio è nata anche una figlia, Jasmine, per il bene della quale i due hanno mantenuto un buon rapporto.

La loro relazione infatti si è chiusa ufficialmente lo scorso anno, nel più stretto riserbo. Quando poi Francesca ha iniziato una love story con Valentin, allievo di Amici, in tantissimi hanno pensato che fosse proprio la relazione la causa dell’addio a Todaro, anche se entrambi hanno sottolineato che il matrimonio era già finito quando la Tocca ha conosciuto Valentin.

Al settimanale DiPiù l’artista ha raccontato che lui e la moglie si erano separati diverso tempo prima: “Esattamente l’anno scorso, dunque ben prima che ricominciasse l’ultima edizione di Amici, Francesca e io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: “Non funziona più”. Erano mesi che provavamo a far funzionare le cose, ma il bene che provavamo a vicenda non bastava più per tenere salda la nostra relazione. Di punto in bianco eravamo diventati fratelli, marito e moglie non lo eravamo più da tempo”.