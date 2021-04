Isola dei Famosi: Elisa Isoardi mostra i muscoli, piange per il fratello ed è perdonata

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

Ancora una volta Elisa Isoardi ha dato prova di sé all’Isola dei Famosi, riconquistando il suo posto nel reality dopo essere stata eliminata col televoto flash. La presentatrice vince la sfida e conquista anche un hamburger mettendo in mostra i muscoli, ma svelando anche il suo lato più tenero che le impedisce di trattenere le lacrime.

Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 12 aprile ancora una volta Elisa Isoardi ha pianto e sempre per la sua famiglia. Se qualche settimana fa aveva pianto durante il collegamento con mamma Irma, ora a far commuovere la bella conduttrice è il fratello, Domenico. L’occasione specifica è una lettera che il fratellone le ha scritto e leggendola ecco spuntare le lacrime.

La Isoardi commenta così il legame speciale con Domenico: “Con lui ho un rapporto molto particolare. Quando i miei genitori si sono separati lui è rimasto con papà, io invece sono andata con mamma. Era quasi impossibile vedersi”. E di lui dice: “Vive in montagna, non ha il gas per scelta e neppure la televisione, se mi ha scritto vuol dire che mi sta guardando ed è la prima volta”. Elisa confessa di aver molto apprezzato il suo gesto e definisce il fratello una persona di gran cuore.

Dunque, l’Isola ha permesso a Elisa Isoardi di mettere in ordine le questioni familiari. Ha chiesto perdono alla mamma per averla allontanata e ha rinsaldato il rapporto col fratello.

Archiviati i sentimenti, quando bisogna mostrare i muscoli, la conduttrice è pronta a farlo. Così, vince la sfida assieme alle sue nuove amiche, Vera Gemma e Miryea Stabile. La solidarietà femminile ha i suoi effetti benefici e le tre, soprannominate le amazzoni di Playa Esperanza, vincono la prova ricompensa contro Valentina Persia, Drusilla Gucci (fuori dall’Isola) e Francesca Lodo.

Intanto, Elisa Isoardi viene perdonata per il “caso lasagna”. Angela Melillo le aveva passato un pezzo di lasagna, nonostante la conduttrice facesse parte della squadra perdente. Entrambe hanno rischiato l’espulsione, ma solo la Melillo è stata punita: “Da questa sera e per tutta la settimana non avrai diritto alla tua porzione di riso e non potrai partecipare alla prova leader, quindi dovrai darti da fare o chiedere ai naufraghi di cedere la sua porzione”.

La Isoardi trionfa ancora una volta e si fanno insistenti le voci di un contratto Mediaset già firmato che farebbe tremare Federica Panicucci.