Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall’1 al 6 febbraio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Settimana intensa per i ballerini che si confrontano con la Celentano e nuove prove da affrontare. Rapporto teso anche tra Esa e la Pettinelli, la quale mette il cantante in sfida. Nel frattempo, le questioni di cuore in casetta si fanno sempre più complicate.

Amici 2021, il provvedimento disciplinare della Celentano

Nella puntata del 1 febbraio, Maria fa posizionare 6 sgabelli nello studio per i ballerini. La Celentano vuole mostrare ai ragazzi un video in cui il maestro Alberto Matasso si lamenta per lo scarso impegno degli studenti durante la lezione mattutina di classico .

Alessandra fa notare alla Peparini che Giulia ha molte assenze in quelle lezioni. Quest’ultima si giustifica, dicendo che ha dovuto fare palestra anziché classico, per problemi fisici. La Celentano, in virtù del comportamento tenuto dai ballerini durante le lezioni di Matasso, prende un provvedimento per il suo allievo Tommaso, sospendendogli la maglia, invitando le colleghe a fare altrettanto con i loro studenti.

Sia Veronica che Lorella non ritengono opportuno attuare lo stesso provvedimento con i loro ballerini. Successivamente, la Celentano convoca i 6 ragazzi in sala prove, esprimendo la sua delusione per la decisione presa dalle colleghe che, secondo il suo parere, tendono a proteggere i loro alunni.

La maestra dice, inoltre, che nessuno di loro ha espresso solidarietà nei confronti di Tommaso che è stato l’unico a pagare per il disimpegno di tutti. Questo dimostra che sono solo degli scolaretti immaturi senza carattere. I ragazzi restano molto turbati dall’incontro con Alessandra che non ha risparmiato parole dure nei confronti di ognuno di loro.

Amici 2021, la decisione della Peparini

In seguito al provvedimento preso dalla Celentano, la Peparini convoca Giulia e Samuele. Veronica non vuole sanzionare i suoi due allievi ma metterli alla prova. Giulia dovrà realizzare una coreografia dai toni comici in cui lavorerà sull’interpretazione mentre Samuele dovrà lavorare su un pezzo modern che si distacca dal suo stile e dai numeri che di solito porta in scena.

Il ballerino entra in crisi perché non crede di riuscire a portare a termine una coreografia che richiede una preparazione diversa dalla sua. Nei giorni seguenti, Samuele si impegna, fino allo stremo, in sala prove ma ha più volte dei crolli emotivi, al telefono con i suoi genitori e con i compagni, perché ha paura di fare una brutta figura sul palco.

Amici 2021, lo scontro tra Esa e la Pettinelli

Nella puntata del 30 gennaio, Esa canta il suo brano Dimmi; la Pettinelli esprime il suo giudizio negativo sulla canzone e sull’intonazione dello studente che definisce “stonato come una campana”.

Tornato in casetta, Esa commenta il parere di Anna, usando parole forti e offensive nei confronti della prof, perché lui non si ritiene affatto stonato semmai impreciso. Dice che l’insegnante ha problemi di udito e che è una bugiarda.

Dopo aver visto lo sfogo di Esa, la Pettinelli chiede di incontrarlo in studio. La maestra è furiosa, dice chiaramente al giovane cantante di essere stato maleducato, di non aver rispetto per il suo ruolo e ribadisce il suo pensiero sull’intonazione. Gli mostra dei video delle sue esibizioni dove ha sbagliato più volte le tonalità dei brani.

Nella puntata del 4 febbraio, in casetta arriva una busta rossa per Esa: Anna ha deciso di metterlo in sfida con un nuovo candidato, Aliperti.

Amici 2021, gli amori in casetta

Martina e Aka7even continuano il loro tormentato rapporto tra i tira e molla della ragazza che si sente attratta anche da Raffaele. Aka7even soffre molto per la situazione ma, di fatto, non riesce ad allontanarsi dalla ballerina.

Martina conduce una sorta di doppio gioco: da un lato cerca di convincere Raffaele a iniziare una storia con lei, dall’altro consola il suo ex ragazzo come fosse una sua amica. Quando Raffaele le dice chiaramente che non se la sente di intraprendere una relazione con lei per non tradire la fiducia dell’amico, la ballerina si avvicina nuovamente ad Aka7even che la accoglie tra le sue braccia.

Nel frattempo, Rosa e Deddy instaurano un’amicizia speciale che sfocia in un flirt fatto di coccole, baci e frasi romantiche. Il cantante però mostra qualche titubanza: non vuole innamorarsi di una persona che potrebbe non rivedere più, una volta terminato il programma. Deddy pensa che i sentimenti di Rosa possano essere influenzati dal contesto ma quest’ultima afferma che non è così.

Amici 2021, nuova prova per Tommaso

La Celentano invia un nuovo filmato ai ballerini in cui ribadisce il suo pensiero in merito al provvedimento disciplinare e prende nuovamente le distanze dai metodi di insegnamento della Cuccarini che protegge i suoi allievi e non ha ancora mostrato in puntata il passo a due assegnato a Rosa e Alessandro.

Pertanto, decide di affidare una nuova coreografia a Tommaso per dimostrare che un allievo va spronato ad uscire dalla propria comfort zone. Affida al ragazzo l’assolo già eseguito da Alessandro I’ve Got You Under My Skin, ben consapevole delle difficoltà che il suo studente avrà nel realizzare la coreografia. Se Tommaso si dimostrerà all’altezza del compito assegnatogli potrà riconquistare la sua felpa.

Amici 2021, nuova sfida per Rosa o Martina

I ballerini guardano il filmato del casting di una nuova candidata, Serena. La ragazza dice che, qualora entrasse nella scuola, le piacerebbe studiare con la prof Celentano, e aggiunge che vorrebbe sfidare Martina o Rosa perché si sente tecnicamente più preparata di entrambe.

Grazie alla sua esibizione, la ragazza, specializzata in danza moderna, si aggiudica tre semafori verdi. Le due possibili sfidanti credono che Serena sia molto brava e che prenderà il posto di una di loro.

Amici 2021, puntata di sabato 6 febbraio

La puntata si apre con un gradito ritorno sul palco di Amici: The Kolors si esibiscono con una canzone dal sound coinvolgente Mal di Gola. Giulia si esibisce con l’assolo Carina affidatole dalla Peparini, la quale le riconferma la maglia ma le dice di lavorare ancora di più sull’interpretazione. E’ il turno di Raffaele che convince Arisa, la quale lo trova giusto, misurato e intenso. Al contrario, Zerbi non percepisce nessuna emozione nella performance e la Pettinelli lo trova piatto.

Alessandro danza sulle note di Balla, Balla, Ballerino, pezzo emotivamente coinvolgente per lui perché gli ricorda le parole del nonno. Lorella si congratula con il suo alunno che, oltre alla tecnica, ha messo molto cuore in scena e gli dà un bel 9. Sangiovanni canta la cover di Primavera, dimostrando le sue doti da intrattenitore palcoscenico, a detta di Rudi che si complimenta con lui.

Martina si lancia in un’energica samba; Lorella la trova magnetica mentre la Celentano pensa che lei abbia sempre la stessa espressione e lo stesso mood qualsiasi cosa balli. È il momento della sfida di Esa contro Aliperti: un giudice esterno giudica la performance degli inediti dei due cantanti e si esprime a favore del primo che resta nella scuola.

Maria mostra alla Cuccarini e alla Peparini il video in cui la Celentano discute con i ballerini, definendo le colleghe “mamme chioccia” perché proteggono gli studenti, evitando prove necessarie e sanzioni. Lorella non reputa giusto che Alessandra abbia parlato con i ballerini e non con lei e Veronica, dato che i ragazzi non sono responsabili delle scelte dei docenti.

Alessandra replica, dicendo che gli allievi seguono l’esempio delle loro insegnanti. Dopo questa ennesima discussione tra le maestre, Tommaso si mette alla prova con la coreografia assegnatagli e, nonostante qualche imprecisione, riconquista la sua felpa.

Evandro affronta la sfida contro Tancredi; i ragazzi cantano i loro inediti, giudicati da un esperto che decide di assegnare il banco al nuovo candidato. Tancredi entra ufficialmente nella scuola mentre Evandro saluta Maria e abbraccia i suoi compagni.

È il momento di Samuele che, per la prima volta, porta sul palco un assolo di modern: Veronica apprezza molto l’impegno del ballerino mentre Alessandra, pur non rinnegando il talento di Samuele, ritiene che abbia delle gravi lacune in altri stili, diversi dal suo. Leonardo canta il suo inedito Il Natale e l’estate, Deddy mostra qualche insicurezza sull’intonazione in Eccoti mentre Ibla si esibisce con la cover Don Raffaè, convincendo, a sorpresa, più Arisa e la Pettinelli che il suo prof.