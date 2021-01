Amici 2021, Giulia emoziona e celebra la bellezza unica e autentica

editato in: da

Per i ragazzi di Amici è ancora una volta il momento di mettersi alla prova: la fase del Serale è sempre più vicina e gli allievi stanno continuando in tutti i modi a tenersi stretto il proprio banco. Una puntata ricca di colpi di scena e grandi emozioni, come quella della coreografia di Giulia Stabile, che ha colpito tutti con una interpretazione toccante.

Qualche settimana fa la giovane ballerina ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze e le sue fragilità, venute fuori dopo aver provato una coreografia in cui doveva mostrare il suo lato più femminile e sensuale. Non ritenendosi in grado di poter affrontare questa sfida, Giulia si è sfogata più volte con Sangiovanni, che l’ha consolata dicendole: “Sei diversa. Sono sicuro che per la ragazzina che ti guarda da casa che vuole essere diversa puoi essere un esempio“.

E così la giovane si è esibita in una coreografia – ideata da Samuele – particolarmente emozionante, tra frasi che recitavano insulti e battute al veleno. Una performance che ha fatto commuovere anche Lorella Cuccarini e che ha toccato profondamente tutto lo studio. Alla fine dei passi di danza, delle parole in sottofondo, scritte in un diario: “Oggi è andata meglio, finalmente sto cominciando ad apprezzarmi. Devo fregarmene delle persone che mi fanno stare male e devo smetterla di dare peso alle loro parole”.

Grazie ai passi di danza, Giulia è riuscita a mettere in forma quello che vivono tante ragazze della sua età, le insicurezze e le fragilità di tanti giovani. Ma allo stesso tempo è stata una celebrazione della bellezza autentica. Perché nessuno è uguale all’altro e tutti possono dimostrare di essere unici, proprio per le diversità che contraddistinguono ognuno di noi.

Nel corso della puntata non sono mancati poi i colpi di scena: Arianna, che ha sempre mostrato la sua grande personalità nella scuola di Amici, ha dovuto lasciare il suo banco, cedendolo a Elisabetta, che entrerà nella scuderia di Arisa.

E non potevano poi mancare i contrasti tra Lorella e Alessandra Celentano: ancora una volta le due maestre di ballo hanno discusso sui loro metodi di insegnamento. La Cuccarini ha voluto lanciare una frecciatina alla collega, affermando di “non maltrattare nessuno psicologicamente”. Ovviamente la Celentano ha risposto a tono, difendendo per l’ennesima volta il suo approccio con i ragazzi. A chiudere la discussione l’altra maestra, che ha concluso dicendo: “Basta con i soliti teatrini Alessandra!”.