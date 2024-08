Amal seduce George Clooney: baci appassionati sul Lago di Como

Fonte: Getty Images George e Amal Clooney

Per le star hollywoodiane e i personaggi più influenti è tempo di vacanza. Dove? In Italia, ovviamente, meta prediletta di attrici, vip e Big dell’imprenditoria. E George e Amal Clooney hanno il loro luogo di ritiro in Italia: il Lago di Como, da sempre meta prediletta per la coppia. Ed è proprio qui che durante una cena si sono scambiati baci ed effusioni in pubblico: Amal indossava uno slip dress nero, Clooney rilassato, persino a piedi nudi.

George e Amal Clooney in Italia tra baci ed effusioni

George Clooney e Amal Alamuddin rientrano sicuramente tra le coppie più riservate. Non amano parlare di loro, e si sa ben poco della vita privata: così, quando nella serata di mercoledì 7 agosto si sono lasciati andare a baci ed effusioni in pubblico in Italia, nella magnifica cornice del lago di Como, molti si sono sorpresi. Ospiti dell’hotel Villa d’Este, il loro dessert è stato un momento ad alto tasso di romanticismo. E persino in totale relax: pur essendo in hotel, Clooney ha tolto le scarpe, un chiaro segno di come si senta a casa in questo luogo tanto speciale.

Seduti al tavolo, Amal e George si sono perciò lasciati andare alla passione, ma non senza un tocco di glamour. In particolare Amal, che per la serata importante ha optato per un abito nero con spalline e tacchi, mentre George ha decisamente prediletto uno stile più casual, con maglietta nera a girocollo e pantaloni. Si è però tolto le scarpe, per un momento familiare davvero unico. Una cena sontuosa a cui è stata presente anche la mamma di Amal, ma non i figli della coppia, ovvero i gemelli Ella e Alexander.

Villa Oleandra, la casa di Como di George Clooney

George e Amal Clooney sono da un paio di giorni in vacanza in Italia, precisamente stanno soggiornando a Villa Oleandra, che alla fine non è stata venduta. Per i cittadini di Laglio, l’arrivo di Clooney è sempre un’emozione, anche perché nei mesi scorsi la villa è stata al centro di una disputa: è in vendita, oppure no? Clooney aveva smentito pubblicamente le affermazioni. “La prima volta che l’ho sentito è quando Page Six ha pubblicato questa storia. Tutti l’hanno ripresa ma non è vera“.

La notizia è stata ripresa da tutti, ma, alla fine, come volevasi dimostrare, anche quest’anno Clooney ha scelto di tornare a Villa Oleandra insieme ad Amal, alla famiglia di lei e agli amati figli, i gemelli. Addirittura si era mormorato che il prezzo di partenza fosse di 100 milioni di dollari. Tra i motivi per cui si era vociferata la vendita, in ogni caso, la preferenza di Amal verso la Provenza (dove i coniugi hanno una tenuta). Ma, a quanto pare, è a Como che la coppia sceglie di trascorrere le vacanze estive: il buen retiro italiano è confermato. E manca poco al Festival di Venezia, in partenza il 28 agosto, dove Clooney è atteso: al Lido, sarà presente anche l’amico Brad Pitt, ma non nello stesso giorno di Angelina Jolie.