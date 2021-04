Akash e Antonella Fiordelisi, nessun flirt in vista: lui smentisce

editato in: da

Akash Kumar, bellissimo e misterioso modello indio-brasiliano

Akash Kumar è di nuovo innamorato, o forse no: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, avvistato di recente in dolce compagnia di Antonella Fiordelisi, ha smentito ogni flirt con la splendida modella e influencer. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbe solo una bella amicizia.

Il loro rapporto sembrerebbe essere nato poco tempo fa, ma non è mai sbocciato l’amore. Akash, reduce da una breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2021, è uscito da pochi mesi da una lunga storia molto importante che ha lasciato in lui cicatrici profonde. Raccontandosi ai microfoni di Barbara D’Urso, il bel modello dagli occhi di ghiaccio ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e depressione in quel periodo difficile della sua vita.

Anche Antonella Fiordelisi ha avuto una relazione importante fino a poco fa: l’influencer è stata per lungo tempo con Francesco Chiofalo, protagonista amatissimo di una delle scorse edizioni di Temptation Island. La giovane, che è nata e cresciuta a Salerno, era addirittura pronta a trasferirsi a Roma per essergli finalmente vicina, ma vista la rottura ha preferito venire a Milano per avere più possibilità lavorative nel mondo della moda. Ed è proprio qui che ha conosciuto Akash, almeno stando a quanto si sa sulla coppia.

I due si sarebbero incontrati una prima volta grazie ad amici comuni, e ben presto tra di loro sarebbe nata una splendida amicizia. Nulla più, tuttavia: sebbene il sito Whoopsee li abbia fotografati in atteggiamenti intimi mentre passeggiavano per la città, sorprendendoli addirittura in quello che, a prima vista, sembrava un tenero bacio, Akash ha voluto smentire la love story. Su Instagram, pubblicando uno degli scatti in questione condivisi da un suo amico, ha chiarito la questione.

“Ma è un bacio sulla guancia, siamo davvero amici. E poi eravamo anche con altre persone. Se avessi una storia con qualcuno mi mostrerei così nelle mie storie? Mi conosci, quindi sai bene come sono fatto”. Allo stesso modo, la Fiordelisi ha messo fine alle indiscrezioni sul loro conto rispondendo alle domande dei fan tra le sue storie di Instagram. A chi le ha chiesto se avesse mai conosciuto Akash, ha infatti rivelato: “Si, siamo amici“. Semplice, ma chiaro.

Non c’è dunque del tenero tra il bel modello di origini indiane e Antonella Fiordelisi. I due si starebbero frequentando da amici – tra l’altro, a quanto pare, sempre in compagnia di altre persone. Entrambi, seppur reduci da lunghe relazioni importanti, non hanno vissuto la famosa scintilla che accende la passione.