Addio a Robert Hogan: attore di Law&Order e General Hospital

editato in: da

Si è spento Robert Hogan: attore di Law&Order e General Hospital. Il divo americano è morto a 87 anni dopo anni di lotta contro il morbo di Alzheimer che gli era stato diagnosticato diverso tempo fa. Protagonista di numerose produzioni televisive e cinematografiche, Hogan nell’ultimo periodo si era allontanato dai riflettori. Secondo quanto riportato dalla famiglia le sue condizioni di salute erano peggiorate e la morte sarebbe sopraggiunta a causa delle complicanze provocate da una polmonite.

La carriera di Robert Hogan era iniziata negli anni Sessanta con la partecipazione ad alcuni sceneggiati in cui aveva recitato in ruoli secondari. Fra i titoli più famosi ricordiamo Hogan’s Heroes, Laverne & Shirley, The Donna Reed Show, Ai confini della realtà e I Dream of Jeannie. Fra gli Anni Settanta e Ottanta era comparso sul grande schermo in The Memory of Eva Ryker e Prince Jack in cui aveva vestito i panni di John F. Kennedy. In seguito era tornato alla sua grande passione, il teatro, recitando in alcuni spettacoli di Broadway. Agli inizi del Duemila era stato scelto per interpretare Louis Sobotka in The Wire e Judge Hugo Bright in Law & Order, serie tv in cui è rimasto dal 2003 al 2006.

87 anni e una lunghissima carriera alle spalle (con 60 anni di recitazione e oltre 150 produzioni all’attivo), Robert Hogan si è spento nella sua dimora nel Maine. Accanto a lui la moglie, la scrittrice Mary, a cui è stato legato per ben 38 anni, i figli Chris, Jud e Stephen, frutto del primo matrimonio con Shannon, e i nipoti Susanna e Liam. L’annuncio della morte è arrivato con un comunicato pubblicato sul New York Times in cui la famiglia ha chiesto a chi volesse ricordare l’attore di fare delle donazioni alla DOROT di New York oppure alla Alzheimer’s Association. Dal 2013 infatti Robert Hogan aveva iniziato a combattere contro l’Alzheimer, una malattia che lo aveva in parte allontanato dal grande schermo e di cui aveva parlato più volte con grande coraggio e determinazione.