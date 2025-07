IPA Sky Daily e Hulk Hogan

Hulk Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, ha vissuto al massimo. La leggenda del wrestling, morto a 72 anni a causa di un attacco cardiaco, si è lasciato guidare dalla passione tanto sul ring quanto fuori. Era un uomo che non si tirava indietro di fronte alle emozioni forti e che più volte ha amato così tanto da promettere che sarebbe stato per sempre. Dopo un primo matrimonio durato oltre due decenni e una storia quasi segreta, Hogan ha scelto Sky Daily, la donna che è stata con lui fino all’ultimo giorno.

Sky Daily, l’ultimo grande amore di Hulk Hogan

“My new life starts now!”, la mia nuova vita inizia adesso, aveva scritto Hulk Hogan quando, con tanto di immancabile bandana e lunghi baffi, convolò all’altare al fianco della bellissima Sky Daily. Il wrestler e la sua ultima compagna si sposarono nel 2023, quando lui aveva 70 anni e lei 45, ben un quarto di secolo in meno. L’amore, d’altronde, non ha età e, in ogni caso, Hogan non ha mai rispettato regole né buon costume.

I due si conobbero tramite amici comuni nel 2022, l’intesa fu così forte da programmare le nozze meno di un anno dopo. La cerimonia fu intima e riservata, nella tranquilla cittadina di Clearwater in Florida, ma non mancarono i dettagli di lusso. Stando a quanto allora riportato da TMZ, gli sposi si scambiarono i voti con anelli dal valore di mezzo miliardo di dollari.

Sky Daily, oggi 47 anni, è una contabile e istruttrice di yoga, mamma di due figli nati da un precedente matrimonio. Nella vita di Hulk Hogan, questa sorridente bionda ha rappresentato una boccata di aria fresca. Sky è stata la sola in grado di “ripulire” il lottatore, aiutandolo a superare i problemi con l’alcol e guidandolo verso una dieta equilibrata e uno stile di vita più salutare. Al suo fianco Hulk ha trascorso ultimi anni felici e pacifici.

I precedenti matrimoni del wrestler

La prima moglie di Luke Hogan è stata Linda Claridge, madre dei suoi figli Brooke e Nick. Si conobbero, poco più che trentenni, in un ristorante di Los Angeles. Si sposarono nel 1983 e resteranno insieme per 26 anni, svelando la loro folle quotidianità nel reality show Hogan Knows Best. Il divorzio arrivò nel 2009, dopo lunghi anni di scontri, infedeltà e accuse reciproche. La loro fu una storia turbolenta e che finì anche in tribunale, con uno degli accordi di divorzio più ricchi di sempre.

A poco più di un anno dal divorzio dalla prima moglie, Hulk Hogan ha sposato Jennifer McDaniel, la più riservata tra le sue relazioni. Jennifer è una truccatrice professionista, così come Sky, parecchio più giovane del wrestler. Nonostante la differenza d’età, lei ha sempre dichiarato di aver trovato in Hulk un compagno energico, giovanile e divertente. Ai tempi hanno scelto di sposarsi con una tranquilla cerimonia in Florida. Restarono assieme per quasi undici anni, divorziando nel 2022. Il loro fu un amore silenzioso e discreto, senza scossoni né ripicche e, anche dopo la separazione, continuarono a nutrire grande affetto e stima reciproci.