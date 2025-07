IPA Cosa fanno oggi Brooke e Nick Hogan

All’età di 71 anni è morto Hulk Hogan, celebre stella del mondo del wrestling, tra i più importanti “personaggi” di questo sport. Nel corso degli anni era divenuto un personaggio pubblico di rilievo, per poi finire un po’ nel dimenticatoio e infine ritrovare fama seguendo il movimento MAGA di Donald Trump.

Sposato per ben tre volte, ha avuto soltanto due figli, Brooke e Nick, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere anni fa. Erano infatti protagonisti di una serie reality in famiglia, Hogan Knows Best, nella quale l’intera famiglia veniva presentata. Ecco cosa fanno oggi.

Brooke Hogan oggi

Il vero nome di Brooke Hogan è Brooke Ellen Bollea, nata a Tampa il 5 maggio 1988. Ne è passato di tempo da quando recitava al fianco della sua famiglia. Oggi è madre, artista e imprenditrice. Aveva tentato la strada del mondo dello spettacolo, dando il via a una sua serie, Brooke Knows Best, senza però ottenere particolare successo. Al tempo era impegnata nelal sua carriera musicale, mai esplosa realmente.

Il suo album di debutto, Undiscovered è stato pubblicato nel 2006, con il singolo About Us entrano nella Top 40 Billboard. In seguito ha pubblicato un secondo disco, meno fortunato, e si è cimentata come manager on-screen nella Tna Wrestling. Col tempo ha però capito di dover fare un passo indietro rispetto al mondo dello spettacolo.

IPA

Oggi vive a Nashville e gestisce un’attività di design d’interni e staging abitativo, la BB Designs by Brooke. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2022 ha sposato segretamente Steven Oleksy, ex giocatore di NHL. Il 15 gennaio 2025 sono divenuti genitori di due gemelli: Oliver e Molly.

Nick Hogan oggi

Nicholas Allan Bollea (questo il suo nome vero) è nato il 27 luglio 1990 a Los Angeles. Anche lui ha ottenuto la sua porzione di notorietà con Hogan Knows Best, prendendo poi parte allo spin-off della sorella.

Ha sempre dimostrato una grande passione per le corse automobilistiche. Ha infatti ottenuto la licenza Formula Drift nel 2006, arrivando a competere in gare come il Nopi Drift. Tutto però è cambiato nel 2007, quando si è schiantato contro una palma, in un incidente causato dal fatto che guidasse in uno stato alterato. Un incidente che ha provocato gravi danni cerebrali all’amico John Graziano. Dopo aver scontato otto mesi di carcere, ha poi portato a termine 500 ore di servizi sociali, ricevendo tre anni di sospensione della patente.

IPA

In seguito si è dedicato alla sua carriera musicale, come Dj. Nel 2023 è stato nuovamente arrestato per guida in stato di ebbrezza, patteggiando un anno di libertà vigilata nel 2024. Oggi, a 34 anni, continua il suo percorso musicali, lavorando principalmente in Florida. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2019 è impegnato con Tana Lea.