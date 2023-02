Addio a Monica Carmen Comegna, lascia una figlia piccola. Aveva 43 anni

Fonte: Ansa Monica Carmen Comegna nel 2001

La sua carriera nel mondo della recitazione ci racconta di diverse parti in progetti importanti, poco invece si conosce della sua vita privata, infatti Monica Carmen Comegna era molto riservata tanto da non avere neppure un account sui social. L’attrice è morta improvvisamente a 43 anni, dopo una febbre molto alta che l’aveva portata anche dover essere ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano.

L’attrice lascia una bambina piccola, il compagno, i genitori, il fratello e la nonna oltre a un grande vuoto tra le persone che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Monica Carmen Comegna, chi era l’attrice morta a 43 anni

Una morte improvvisa e inaspettata: Monica Carmen Comegna si è spenta a soli 43 anni, l’attrice – a quanto pare – era stata ricoverata dopo un malore con febbre molto alta, come riporta Il Corriere della Sera. Alle spalle aveva una lunga carriera nel mondo della recitazione, professione di attrice che ha diviso tra grande e piccolo schermo. Il debutto era arrivato sul finire degli anni Novanta e nel corso del tempo ha preso parte a numerosi progetti di un certo rilievo.

Nei primi anni Duemila era sul set di L’altra donna, pellicola diretta da Anna Negri con Alessio Boni e Anita Caprioli, e Terrarossa di Giorgio Molteni. Nel suo curriculum non manca anche il ruolo in una produzione con un cast internazionale, infatti ha recitato nel film South Kensinghton di Carlo Vanzina accanto a Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Rivelli. E poi Una famiglia per caso, film tv con, tra gli altri, Lando Buzzanca e Giovanna Ralli.

In televisione ha preso parte a serie tv come Stiamo bene insieme, in cui interpretava Rocchina una ragazza che si trasferiva nella grande città dalla Basilicata per seguire gli studi universitaria in Lettere e Filosofia. Sempre in tv ha recitato in Don Matteo e R.I.S. – Delitti imperfetti.

Se la si cerca sui social è impossibile trovarla, infatti conduceva la sua vita lontata dai rilettori. Originaria di Casoli in Abruzzo aveva una figlia piccola di nome Nina e un compagno, Enrico. Lascia anche i genitori Donato e Rosanna, il fratello Mauro e la nonna.

Monica Carmen Comegna, una vita lontana dai riflettori

Monica Carmen Comegna ha vissuto una vita lontana dai riflettori, eppure nel corso della sua carriera ha fatto tanto. Ruoli che l’hanno fatta conoscere al pubblico. Un bellissimo viso, uno sguardo intenso e il talento: aspetti che l’avevano portata a muovere i primi passi nel mondo della recitazione entrando a far parte del cast di progetti importanti e di grande livello. Come accennato ha lavorato nel 2002 in Don Matteo prendendo parte a un episodio della celebre e longeva serie televisiva. Si tratta di Tre matrimoni e… un Babbo Natale, dove interpretava una donna di nome Francesca, mentre nel 2009 ha preso parte a una puntata di R.I.S. Delitti imperfetti nella parte di Sonia. A guardare il suo curriculum, questo sembrerebbe essere stato il suo ultimo lavoro in una produzione nazionale. Resta il fatto che con il suo contributo Monica Carmen Comegna ha lasciato il segno nel mondo della recitazione, lavorando a ruoli diversi e dimostrando una grande capacità attoriale, mettendosi alla prova con parti sempre diverse.