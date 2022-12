Addio a Lando Buzzanca, il dolore dei figli e dell’amata Francesca

Addio a Lando Buzzanca: l’attore è oggi a Roma all’età di 87 anni. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcune settimane.

Nell’ultimo periodo Buzzanca era ricoverato in una RSA dopo una diagnosi di demenza senile, che l’aveva costretto in sedia a rotelle. Una situazione delicata, più volte denunciata dal figlio Massimiliano: “Dopo la caduta del 2021 è peggiorato: ha perso lucidità, ha cominciato a non riconoscere più nessuno, a parlare per lallazioni, proprio come i bambini – ha spiegato al Corriere -. Papà c’è ancora, ma la sua testa non c’è più”.