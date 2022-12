“Ballando con le Stelle”: i costumi più affascinanti e i flop clamorosi

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Ballando con le Stelle 2022 sta per volgere al termine: naturalmente è tempo di valutare i look più belli che abbiamo visto sul palco, con qualche flop che si sarebbe potuto evitare. Tra tutte ha spiccato l’enorme eleganza e lo stile senza tempo di Paola Barale, “vincitrice” per noi di questa edizione, con i suoi costumi sempre azzeccati. Ma non sono state da meno anche Ema Stokholma e Giada Lini, che si sono differenziate per classe e abiti davvero particolari.

Ballando con le Stelle, i migliori look e i flop

Un’edizione difficile quella di Ballando con le Stelle 2022, che ha dovuto fare i conti con il Caso Montesano, ma anche premiata dal punto di vista del cast esplosivo e di coppie che hanno funzionato. Milly Carlucci, la conduttrice, ha saputo mixare il cast in modo sapiente, portando anche in televisione volti noti e apprezzati dal pubblico. Ma, al di là dell’impegno artistico, vogliamo ripercorrere i look, tra top e flop.

Da Iva Zanicchi a Paola Barale, abbiamo voluto anche ricordare qualche costume in particolare che ha funzionato, ma non solo. Perché, al netto di tutto, qualche scelta è stata un po’ discutibile, nonostante il grande impegno di tutte le coppie, e tra queste ha spiccato in particolar modo il duo Garko-Lini: per ogni esibizione si sono davvero fatti valere, scegliendo anche costumi adeguati.

Ballando con le Stelle, il look di Paola Barale

Fonte: IPA

Indubbiamente Paola Barale è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Sebbene non sia arrivata in finale, si è giocata davvero tutte le carte, complice anche una personalità televisiva d’impatto. Per i costumi scelti, a parere nostro ha trionfato a dir poco. A 55 anni, si è messa in gioco contro i pregiudizi. L’abito bianco con spacco è indimenticabile, tra i più belli di Ballando con le Stelle 2022. Merita il primo posto.

Ballando con le Stelle, il look di Gabriel Garko e Giada Lini

Fonte: IPA

Una coppia esplosiva, che ha funzionato sin dal primo momento, quella composta da Gabriel Garko e da Giada Lini: belli, a dir poco, ma soprattutto fantastici, nonostante gli infortuni dell’attore, con una sintonia che ha colpito il pubblico e la giuria. Oltre al talento, però, c’è anche una componente essenziale: i look scelti per le esibizioni hanno spaccato. Un’eleganza davvero impareggiabile, in ogni occasione.

Ballando con le Stelle, il look di Iva Zanicchi

Fonte: IPA

Al di là della grandissima voglia di rimettersi in gioco e di farsi valere, Iva Zanicchi avrebbe potuto osare di più con i look, ma non lo ha fatto, e questo ha portato a qualche flop che si sarebbe potuto evitare. Di certo ha mantenuto il suo stile, lo ha portato sul palco di Ballando. In qualche modo non ha tradito se stessa, e per questo vogliamo comunque premiarla.

Ballando con le Stelle, il look di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Fonte: IPA

Tra i look più particolari ammirati a Ballando con le Stelle c’è stato anche quello di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, una coppia che si è fatta apprezzare. Nonostante tutto, però, questi costumi non ci hanno convinto al 100%: non hanno saputo rappresentare pienamente la bellezza di entrambi. Un po’ troppo old, nel complesso.

Ballando con le Stelle, il look di Ema Stokholma e Angelo Madonia

Fonte: IPA

Coppia esplosiva al pari di Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia non hanno (quasi) mai sbagliato un costume per l’esibizione. La loro complicità sul palco è anche dovuta in parte al sentimento che è nato, e di certo abbiamo avvertito la loro “elettricità” in ogni puntata. Il costume di Ema Stokholma è indubbiamente particolare, anche per il taglio, di certo alternativo.