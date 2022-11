A “X Factor” il rosa è il nuovo nero: i look confetto di Ambra e Francesca Michielin

Fonte: IPA Ambra Angiolini

È stata una nottata dura per i giovani talent in erba dell’edizione 2022 di X Factor in quanto, nel quinto live del 24 novembre, vi sono state ben due eliminazioni tra i sette concorrenti sino a quel momento rimasti in gara.

Ad allietare l’atmosfera tesa del serale numero cinque dello show targato Sky ci hanno pensato le protagoniste femminili, Francesca Michielin e Ambra Angiolini. Entrambe, infatti, per l’occasione hanno deciso di sfoggiare due look matchy matchy (almeno per quanto riguarda il colore) in rosa.

Francesca Michielin: il completo rosa confetto tutto da copiare

La presentatrice di X Factor 2022 ci stupisce ogni settimana con outfit spesso sbrilluccicanti e per il quinto live non è stata affatto da meno con il suo completo rosa confetto in raso (che ricorda molto gli iconici tagli di abiti di Chanel), composto da una giacca crop top con bottoni sparkle e una minigonna.

I bottoni gioiello del completo della padrona di casa di questa edizione del talent erano matchati con gli accessori altrettanto luminosi: dalla cinta a catena (impreziosita da un cameo), agli orecchini, sino ai fermagli.

Il beauty look della cantante (e presentatrice) riprendeva invece nei colori il rosa dell’abito e in particolare il trucco occhi evidenziava il bellissimo taglio da gatta dello sguardo di Francesca.

Francesca Michielin, come ogni prima serata che si rispetti, si è ovviamente concessa anche un cambio d’abito subito dopo la primissima eliminazione che ha visto Joélle (del rost di Rkomi) dire addio per sempre alla competizione. La Michielin, dal rosa del suo primo outfit, è tornata alla propria comfort zone del total black con un long dress cut out con spalline a laccetto incrociate e spacco vertiginoso.

Ambra Angiolini: il look look anni ’90 del quinto live di X Factor

Non è ci è dato sapere se è stato per caso o per scelta, ma come Francesca Michielin anche Ambra Angiolini ha scelto come protagonista del suo look il colore rosa nel quinto serale di X Factor. In particolare, l’atto-cantante ci ha regalato un con il suo outfit un viaggio indietro nel tempo catapultandoci direttamente negli anni ’90, epoca in cui era la reginetta di Non è la Rai.

Ad un top bustier rosa (molto simile a quello indossato per la conferenza stampa di X Factor 2022), Ambra ha infatti abbinato un paio di jeans a taglio palazzo a lavaggio chiaro e a vita bassissima, capo must have proprio dei frizzanti anni ’90.

Ancora una volta Ambra ha deciso di mostrare i suoi tonicissimi addominali confermando ancora una volta di essere una splendida quarantacinquenne che nulla ha da invidiare all’adolescente più amata d’Italia che è stata.

Inoltre, l’unica giudice donna di questa edizione del talent Sky ha voluto dare delle vibes 90s anche al suo beauty look con un’acconciatura forte di una mezza treccia alla francese e un makeup sfumato rosa intenso e viola.

Non è la prima volta che con i propri outfit Ambra ci riporta nel passato: già indimenticabile è la sua tutina stellata anni ’70 o il mini dress rosso anni ’60 (con calze e scarpe abbinate) che qualche settimana fa sfoggiava nel secondo live proprio dietro al bancone dei giudici.