X Factor 2023, gli eliminati del sesto Live

Fonte: IPA Fedez X Factor 2023

Sono stati ben tre gli eliminati del sesto Live di X Factor 2023: gli Astromare, Angelica e SETTEMBRE. Una puntata ricca e sofferta, l’ultima prima dell’agognata finale. Erano sette i concorrenti in gara. Si sono sfidati in due manche: la prima con l’orchestra, la seconda portando sul palco i loro inediti. All’ultimo ballottaggio c’era Il Solito Dandy che ha scansato l’eliminazione e ha raggiunto in finale Maria Tomba, SARAFINE e Stunt Pilots. Come dimenticare poi la presenza di un super ospite: Emma. Ecco come è andata. Chi sono gli eliminati del sesto Live di X Factor I tre concorrenti eliminati al sesto Live di X Factor e che non potranno partecipare all’attesissima finale sono Astromare, Angelica e SETTEMBRE. E subito dopo sono stati annunciati i primi eliminati di questa semifinale: gli Astromare, talenti dell’ormai archiviato “Team Morgan” e finiti di corsa nella squadra di Ambra. Dopo la seconda manche, quella in cui sono stati cantati gli inediti degli artisti in gara, ad essere eliminata è stata Angelica ad essere eliminata immediatamente dal programma. Una vera e propria sorpres perché la cantante era la super favorita per la vittoria finale, Angelica, che si esibita con un brano molto delicato: Sally di Vasco Rossi. Come ha fatto notare Fedez, il confronto con versione ascoltata qualche anno fa da un’altra concorrente di X Factor, Rita Bellanza, è inevitabile. E, secondo molti, non ha retto il paragone: troppe emozioni complesse da elaborare, troppa sofferenza. Ma dopo di lei anche un altro concorrente ha dovuto abbandonare il sogno della finale e il ballottaggio ha visto sfidarsi Il Solito Dandy e Settembre.

A dover scegliere chi salvare dei due sono stati i giudici che, rimasti in tre dopo la “cacciata” di Morgan dal programma, si sono trovati nella dura situazione di dover decidere della sorte dei ragazzi. Dargen è stato così chiamato a dover scegliere chi eliminare tra due talenti appartenenti al suo team. Ha deciso così di tenere in gara Il Solito Dandy, mettendo d’accordo anche Ambra e Fedez. È stato così SETTEMBRE il terzo eliminato della semifinale. Dopo tutte le sofferte eliminazioni il quartetto dei finalisti di X Factor 2023 è composto da Sara Fine, gli Stunt Pilots, Maria Tomba e Il Solito Dandy.

Emma super ospite al sesto Live di X Factor 2023

Emma – impegnata in un tour nei club italiani – è stata la super ospite della puntata e ha portato, come suo solito, un’onda di pura energia sul palco. Ha presentato sul palco un medley con alcuni suoi grandi successi.

Fedez contro Morgan: cosa è successo in puntata

L’assenza di Morgan, anche nel sesto Live è aleggiata come un fantasma tra concorrenti e giudici. Impossibile da ignorare, soprattutto dopo le accuse e gli attacchi al programma che l’ex Bluvertigo continua a scagliare dall’esterno. E così. la semifinale, che avrebbe dovuto mettere al centro i cantanti con i loro inediti, verrà ricordata, per le pesanti dichiarazioni di Fedez contro Morgan in diretta. L’ex giudice ha da poco mosso ulteriori accuse al programma e a Fedez in particolare, tacciandolo di clientelismo.

“Io e Lorenzo non ci siamo mai visto, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è? Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma. Se pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei qui dentro e non quando ti hanno dato un calcio e ti hanno buttato fuori”.

E poi ha concluso: “Io sono solo un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la mamma, con l’avvocato e per entrare qui dentro non ho dovuto leccare i piedi nè a Giorgia Meloni nè a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.