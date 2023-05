La top model con la vitiligine lascia senza fiato a Cannes

Fonte: IPA Cannes 2023, Naomi, Carla e le altre insegnano a Heidi a sedurre con classe

Non solo attori e attrici di grande caratura sul red carpet di Cannes 2023, ma anche top model, come Heidi Klum, Naomi Campbell, o ancora Winnie Harlow, la supermodella con la vitiligine che ha incantato tutti a La Croisette. Una bellezza praticamente speciale, unica, che oltretutto ha optato per un abito in pieno stile Old Hollywood, sempre super apprezzato.

Winnie Harlow a Cannes 2023: l’abito in stile Old Hollywood

Per il red carpet del 24 maggio 2023, a Cannes abbiamo visto cadute di stile e abiti leggendari. Perché Heidi Klum ha esagerato, stavolta, con un abito che ha messo in risalto praticamente tutto. Certo, la Klum non è nota per lo stile sobrio, ma si può anche osare senza esagerare. Soprattutto in un evento così importante e glamour. Per questo motivo, Winnie Harlow ha decisamente spiccato tra tutte.

Ecco, la top model ha preferito un abito di classe, super raffinato, una creazione haute couture in verde smeraldo e nero, per un tripudio di velluto, strascico e schiena nuda. Un vestito che ci riporta indietro nel tempo, alla vecchia Hollywood, quando si osava con moderazione, e al tempo stesso si faceva sfoggio di creazioni glam. Del resto, stiamo parlando di un abito firmato da Jean Paul Gaultier.

Impeccabile anche il beauty look di Winnie Harlow, che ha optato per un raccolto laterale: l’acconciatura è perfetta per risaltare le sue fattezze. Il make-up? Non troppo eccessivo, sui toni bronze, e matita verde. Il contrasto è azzeccato, soprattutto perché ben si abbina al vestito.

Lo stile di Winnie Harlow, la top model con la vitiligine

Lo stile di Winnie Harlow è sempre stato estremamente particolare. A Cannes 2023 ha dato prova di un glamour che ci arriva da lontano, da un tempo che ormai è finito. I look Old Hollywood non sono più così diffusi (purtroppo).

Nel corso degli anni, la top model canadese – che ha debuttato nel 2014 in American’s Next Top Model – si è contraddistinta per outfit ben precisi, con un make-up sempre studiato e spesso abbinato ai look, così come acconciature morbide, o ancora il suo amatissimo chignon, non a caso scelto anche per il red carpet a Cannes.

Quando la moda diventa inclusiva

Abbiamo già visto la storia di Sophia Hadjipanteli: anche lei a Cannes ha fatto furore con un bellissimo look. Di fatto, Sophia Hadjipanteli e Winnie Harlow hanno in comune un aspetto: ambedue hanno contribuito a rendere la moda e la fashion industry molto più inclusive. I loro punti di forza – nel caso di Sophia Hadjipanteli stiamo parlando del “monociglio” – hanno permesso ad entrambe di affermarsi.

“Bisogna poter dire al mondo, anzi, no, far vedere al mondo che la rappresentazione è fondamentale. Che la bellezza è negli occhi di chi guarda, e che quello che davvero importa è la nostra definizione di bellezza, non quella di altri”, ha spiegato la Harlow. Pazzesche tutte e due, hanno reso anche il red carpet molto più inclusivo, all’insegna di una bellezza che non conosce regole o dettami, ma solo unicità.