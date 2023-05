La top model (monociglio) più discussa di Cannes: “Mi dicono sei brutta”

Fonte: IPA Cannes 2023, Carla Bruni, Naomi, Gigi: le top model scaldano il red carpet

Sophia Hadjipanteli ha calcato il red carpet di Cannes 2023. La nota modella-influencer di origine cipriota è principalmente conosciuta per il suo monociglio marcato. No, non ha mai voluto rinunciare a quel dettaglio di sé. Lo ha reso una vera e propria tendenza, un segno riconoscibile: a lei, dopotutto, dobbiamo l’unibrow movement. Un modo per distinguersi da tutte le altre top model presenti sul tappeto rosso de La Croisette.

Sophia Hadjipanteli sul red carpet a Cannes 2023

Sfoggiare con orgoglio un dettaglio che fin troppo spesso è definito “brutto e antiestetico” non è per tutte. Ma Sophia Hadjipanteli non ha alcuna intenzione di cedere alla retorica o di modificare il suo aspetto. Tutt’altro. Presente a Cannes 2023, in occasione della premiere di Killers Of The Flower Moon, il nuovo film del maestro Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio, la modella ha sfoggiato un abito decisamente particolare, ma non solo. Perché, alla fine, tutti gli occhi sono stati puntati sul suo monociglio.

Per l’evento importante, Sophia ha optato per un look davvero incredibile, ovvero un abito scuro con corsetto realizzato con perline e guanti, oltre a uno spacco davvero importante. Il tocco particolare, però, è il suo beauty look: oltre all’acconciatura super tirata all’indietro e raccolta in una coda bassa, ha truccato molto gli occhi, mettendo così in risalto le sue fattezze.

La tendenza dell’unibrow movement: il significato

“Mi dicono: ‘sei brutta’. Fin da quando ero piccola sono sempre stata piuttosto diversa, solo per il mio stile o per il modo in cui mi comportavo. Ero molto eccentrica e volevo spingermi oltre il confine in tutte le cose”. La tendenza che ha lanciato si chiama unibrow movement, con hashtag annesso, così da permettere a tutti di non nascondersi e di condividere le proprie esperienze e foto.

“Quando ho iniziato a navigare online, non ho trovato quasi nessuno che avesse la mia stessa idea di bellezza. Ho creato questo movimento per connettere tra loro tutte quelle persone che la pensano come me. Una sorta di super club dei perdenti. (…) Ne vado orgogliosa. Mi piace il fatto che le mie sopracciglia raccontino delle mie origini greco-cipriote”.

Il suo ideale l’ha resa a tutti gli effetti una beauty diversity influncer, selvaggia e libera da tutti i costrutti e gli schemi mentali che fin troppo spesso la società ci impone attraverso il raggiungimento di una perfezione che di fatto non esiste.

Chi è Sophia Hadjipanteli

Una vera e propria stella in ascesa, la sua. Un volto unico, che lascia senza parole. Una forza incredibile, soprattutto perché non ha mai ceduto ai commenti negativi sul suo aspetto. Oltre a essere una sostenitrice della Body Positivity, si è laureata in Marketing all’Università del Maryland. Nata e cresciuta a Cipro, si è trasferita con la famiglia in America.

La sua fama è dovuta in particolar modo al monociglio: nel 2018, in occasione di una puntata di Good Morning Britain, aveva appunto parlato della sua particolarità, rivelando di aver dato persino un nome al monociglio, ovvero Veronica. Normalizzare una particolarità – o farla diventare addirittura una tendenza – non è per tutte. Ma Sophia ci è riuscita: chapeau.