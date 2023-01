Sanremo 2023, stop alle polemiche su Elisabetta Canalis: la decisione della Liguria

Elisabetta Canalis non sarà più la testimonial della Regione Liguria nello spot che esalta le bellezze del territorio in vista del Festival di Sanremo 2023. Un anno fa erano state tante le polemiche sollevate dal pubblico, in modo particolare sui social, per la scelta di puntare sull’ex velina, che è notoriamente originaria della Sardegna e non ha quindi alcun legame con Genova e dintorni. Sentirla definire “mia” una regione che ha visitato solo in vacanza per motivi professionali o in vacanza stonava particolarmente, a detta di alcuni.

A pochi giorni dall’inizio della kermesse canora, il filmato è in preparazione, ma avrà altri protagonisti. Questa volta si è deciso di puntare su due volti che sono strettamente legati alla zona.

Elisabetta Canalis fuori dallo spot per Sanremo 2023

“La mia Liguria”. Questa è la frase che Elisabetta Canalis pronunciava un anno fa nello spot organizzato dalla Regione Liguria e trasmesso in occasione del Festival di Sanremo 2022. Quella era l’occasione per vedere alcune delle bellezze del territorio, spesso meta da parte dei turisti provenienti da tutto il mondo, che ne apprezzano le spiagge e non solo.

Una scelta che però aveva fatto non poco discutere, soprattutto perché l’esaltazione della zona avrebbe dovuto avvenire con un volto cresciuto in Liguria, cosa che non si può certamente dire in merito all’ex velina. E così ora, a poche settimane dall’inizio della nuova edizione della kermesse si è deciso di cambiare.

Chi sostituirà l’ex velina

La scelta è ricaduta su due attori che si stanno facendo sempre più apprezzare dal pubblico: Maurizio Lastrico e Alice Arcuri.

L’attore era presente sul palco dell’Ariston già un anno fa, quando ha affiancato la collega Maria Chiara Giannetta, con cui ha recitato in Don Matteo, mentre attualmente lo possiamo vedere su Sky nella nuova serie Tv Call my Agent. L’attrice, invece, si sta guadagnando un ruolo sempre più importante nel panorama della fiction italiana, dove abbiamo avuto modo di vederla in Don Matteo 11, Petra, Bianca e DOC – Nelle tue mani.

La conferma del ruolo che la Regione Liguria ha voluto riservare a loro è arrivata grazie al profilo Twitter Cinguetterai, che si è sbilanciato anche su quello che vedremo in Tv a breve: “Lastrico interpreterà un Cristoforo Colombo un po’ rivisitato, che alla fine decide di non intraprendere il suo viaggio. Si chiude con una terzina dantesca: ‘Fai rotta per la terra di goduria, sul tuo navigator metti Liguria’”. A dirigere lo spot dietro la macchina da presa è il regista Fausto Brizzi.

Dal momento in cui l’indiscrezione si è diffusa sui social sono stati diversi i commenti positivi da parte degli utenti sulla scelta fatta. La storia raccontata si lega evidentemente proprio a Cristoforo Colombo, partito dalla Liguria alla scoperta dell’America, mentre ancora non si sa quale sia il personaggio di cui vestirà i panni la Arcuri, anche se dalle anticipazioni emerse dalla Rete sembra sia legato proprio a quel periodo storico.

Ora non resta quindi che attendere la messa in onda vera e propria per vedere il risultato e capire se il riscontro positivo emerso sui social sarà confermato.