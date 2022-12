“Pamela Prati ha rifiutato Verissimo”: cosa c’è di vero nello stop alle interviste

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip in moltissimi si aspettavano un suo ritorno in pompa magna in tutti i salotti televisivi. Eppure Pamela Prati, a distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione, non è apparsa in nessuna trasmissione. Negli ultimi giorni è cominciata a circolare la notizia che le interviste alla soubrette sarebbero state bloccate, ma pare che sia stata proprio la Prati a rinunciare ad alcune ospitate.

Pamela Prati bandita dalla tv: il “no” a Verissimo

L’avventura al GF Vip avrebbe dovuto riaprirle le porte della tv, ma così non è stato. Pamela Prati, dopo essere stata eliminata dal reality show, è sparita dal piccolo schermo. E poco c’entra il Covid, perché una volta guarita, non sono arrivate le interviste che tutti immaginavano.

A far notare l’assenza della soubrette dalla televisione italiana è stato The Pipol Tv, che nei giorni scorsi ne ha svelato il motivo. Secondo il portale di gossip la Prati avrebbe messo un veto assoluto sul caso Mark Caltagirone, vietando domande sul finto matrimonio e sullo scandalo che l’ha travolta qualche anno fa. Sarebbe questo il motivo che avrebbe fatto saltare una dopo l’altra le ospitate in tv.

Pare però che le cose non siano andate esattamente così, perché una fonte vicina alla soubrette ha riferito a Fanpage.it una versione differente, spiegando che un’intervista a Verissimo non c’è (ancora) stata perché “è lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti“.

Pamela non avrebbe quindi nessuna intenzione di andare nel salotto del weekend di Canale 5: “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito“.

Silvia Toffanin, le parole su Pamela Prati

Secondo quanto riferito dalla fonte, la showgirl si sarebbe risentita a causa delle parole pronunciate da Silvia Toffanin durante l’intervista a Orietta Berti, ospite del programma Mediaset nella puntata andata in onda lo scorso 20 novembre. Durante la chiacchierata con la cantante, la padrona di casa non ha perso l’occasione di parlare del Grande Fratello Vip e di Pamela Prati, che qualche anno prima era andata a Verissimo per raccontare del (finto) legame con Mark Caltagirone.

Se la Berti ha mantenuto una certa compostezza nel parlare della showgirl, ammettendo di esserle vicina col cuore ma non con la mente, lo stesso non può dirsi della Toffanin, che l’ha criticata aspramente. “Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

La conduttrice non è l’unica a mostrare scetticismo su questa liason appena sbocciata. Pamela Prati e Marco Bellavia hanno cominciato a frequentarsi da quando per entrambi si è conclusa l’avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma non tutti sono convinti della purezza e della genuinità di questo sentimento.

I due sui social stanno condividendo diversi momenti della loro quotidianità insieme, mostrando (forse ostentandolo anche un po’) questo rapporto che stanno cercando di coltivare lontano da schermi e riflettori. In tanti però sono convinti che i due starebbero sfruttando la relazione per ritornare sulla cresta dell’onda ed emergere dopo un lungo periodo di assenza dalla tv: solo il tempo potrà svelarci la verità.