Pamela Prati bandita dalla tv, il “GF Vip” non basta: perché nessuno la vuole

Ha provato a darsi una seconda possibilità e riconquistare quel pubblico che l’ha amata per decenni. Pamela Prati ha concluso la sua esperienza al GF Vip senza slanci, senza squalifiche ma senza lasciare segno del suo passaggio. Il caso Caltagirone è ormai archiviato da tempo, tanto da non interessare praticamente più nessuno, mentre la tv sembra proprio non perdonarle quel periodo tremendo in cui le notizie si susseguivano, fino all’oblio finale in cui è piombata per anni.

Non è un caso che Alfonso Signorini l’abbia voluta al GF: l’intenzione era quella di tornare su Mark Caltagirone e ricostruire tutti gli antefatti. Portare a galla le notizie che, secondo il conduttore, sarebbero state taciute al pubblico. È durata poco: Pamela Prati ha continuato il suo percorso fino all’eliminazione, senza più tornare sull’argomento.

Pamela Prati fuori dalla tv: perché nessuno vuole intervistarla

A mettere in evidenza la sua totale assenza dalla tv è stato The Pipol Tv, che ha sottolineato come Pamela Prati non sia ancora stata intervistata sebbene la sua avventura all’interno della Casa si sia conclusa da tempo. Uscita dal gioco alla vigilia della positività al Covid, sarebbe ora disponibile per una serie di ospitate che però non sono arrivate.

Il motivo di questo rifiuto totale sarebbe da individuare nel veto posto da Pamela Prati, che non vorrebbe più parlare del caso Caltagirone in nessuna delle sue interviste. La tv, però, non dimentica e in molti la vorrebbero per tornare sull’argomento, che ha tenuto banco per mesi: “No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra”.

Il tema, comunque, non ha proprio coinvolto il pubblico del GF Vip. Nemmeno la possibilità di un ingresso di Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, che avrebbe dovuto varcare la soglia della Porta Rossa per un confronto con lei. Confronto, che, nei fatti, non è mai avvenuto.

Ora che il suo percorso è finito, non vorrebbe più parlare dell’argomento senza la presenza del suo avvocato. Al GF Vip, invece, aveva raccontato: “Ho conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante, i miei truffatori mi invitarono in un ristorante dove andavano diversi personaggi dello spettacolo. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile”.

Lo strano rapporto con Marco Bellavia

Hanno trovato subito una sintonia, un modo di comunicare che li ha messi a loro agio. Pamela Prati e Marco Bellavia stanno approfondendo la loro conoscenza al di fuori degli studi del GF Vip, ma non tutti sarebbero pronti a scommettere su di loro. Appuntamenti e fiori non hanno proprio convinto il pubblico, che invece li ritiene poco sinceri e pronti a tutto pur di emergere.

Stando a quanto è comparso sui social, i due avrebbero trascorso una piacevole serata insieme per il compleanno di lei, festeggiato il 26 novembre con tanto di proclami Instagram, e starebbero provando a capire se ci siano i presupposti per iniziare ad approfondire la loro relazione.