Argentero e Marino, “Luna di miele” prima della nascita del secondo bebè

Ridono, si prendono in giro e si amano follemente come il primo giorno. Sì, Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più belle (e invidiate) dello spettacolo italiano e non potrebbe essere altrimenti. Lui attore e sex symbol che riesce a mettere d’accordo praticamente tutte, anche lei attrice e oggi imprenditrice di successo nel campo del benessere. Sempre alle prese con la piccola Nina Speranza – che cresce a vista d’occhio – e con il secondo bebè in arrivo, vien difficile ritagliarsi un momento solo per sé. Ma stavolta sono riusciti a concedersi addirittura una “luna di miele”, decisamente alternativa com’è nel loro stile: non aspettatevi la solita romanticheria da “piccioncini”.

Luca Argentero e Cristina Marino, “luna di miele” in dolce attesa

In barba ai soliti weekend romantici in posti esotici o ai viaggi nelle città da sogno più belle del mondo, Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di concedersi del tempo per sé niente meno che a Celebrity Hunted 3, reality in salsa “spy-story” prodotto da Amazon Prime Video. Intervistati da Repubblica, non hanno usato troppi giri di parole per definire la loro nuova avventura insieme: “È stata una fuga romantica, quasi una luna di miele”, ha affermato l’attore.

La coppia sta vivendo un periodo intenso, tra gli impegni lavorativi di entrambi e la piccola Nina Speranza, figlia tanto desiderata e alla quale dedicano sempre moltissimo tempo. Nonostante tutto, riescono sempre a essere presenti per la bambina e proprio per questo motivo – e molti genitori potranno confermarlo – diventa sempre più complicato ritagliarsi del tempo da dedicare al proprio rapporto e alla propria intimità di coppia.

Se poi aggiungiamo anche le nozze in piena pandemia da Covid 19, l’insalata è servita: tra chiusure e divieti, era impossibile per Luca e Cristina organizzarsi a dovere. Tutto rimandato almeno fino al 2022, un anno che per tutti noi ha rappresentato il “ritorno alla normalità” (in un certo senso), ma per loro è stato portatore di una splendida novità: presto diventeranno di nuovo genitori.

Il segreto della coppia più bella

“Lui è sempre molto composto, io sono esuberante”, ha detto Cristina Marino nell’intervista. Che poi è quel che si intende sempre quando si dice che gli opposti si attraggono. Due personalità agli antipodi ma che, proprio per tale ragione, riescono a creare un incastro perfetto che non accenna a dissolversi. Ma non è mica tutto rose e fiori, come potrebbe sembrare dall’esterno: “Siamo molto amichetti come coppia, fa la differenza. Come tutti i migliori amici ci scanniamo, abbiamo litigato anche in fuga. Lui è calmo, ponderato, cuore e testa. Io tanto cuore e pancia, ci confrontiamo sempre, anche sulle cavolate”.

Tutte inezie assolutamente perdonabili, specialmente quando ti ritrovi al fianco di un uomo che non esita ad affermare della propria consorte: “Cristina è la mia musa, è la risposta a ogni mia scelta”. Da sciogliersi come neve al sole.

Luca Argentero e Cristina Marino a “Celebrity Hunted 3”

Il trailer di Celebrity Hunted 3 promette scintille in una nuova edizione del reality che vede protagonisti, oltre a Cristina Marino e Luca Argentero, anche altre coppie di celebs: Salvatore Esposito e Marco D’Amore (star di Gomorra), Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, i cantanti Irama e Rkomi ed eccezionalmente in solitaria l’attrice comica Katia Follesa.

Una vera e propria caccia all’uomo che approda su Amazon Prime Video allo scoccare della mezzanotte di giovedì 17 novembre.