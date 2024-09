Verissimo, ospiti di domenica 22 settembre: Michelle Hunziker e la sua nuova avventura

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Domenica pomeriggio l’appuntamento è con Verissimo: come ogni weekend Silvia Toffanin accoglie nel suo studio volti noti della tv (e non solo), pronti a raccontarsi a cuore aperto. Domenica 22 settembre nel salotto di Canale 5 arriverà il grande campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi, è tornato a vincere e sorridere.

A Verissimo non mancherà Michelle Hunziker che, in coppia con Nino Frassica, aprirà la 37esima edizione di Striscia la Notizia. Spazio anche alla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi: ospite il fratello Pietro, con gli ultimi aggiornamenti sul caso che, dopo 41 anni, resta ancora irrisolto.

E ancora saranno ospiti del talk: Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e dall’edizione estiva di Temptation Island la coppia formata da Tony e Jenny.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre: Gianmarco Tamberi e Michelle Hunziker

Sarà un’intervista intensa ed emozionante quella a Gianmarco Tamberi, che parlerà della delusione alle Olimpiadi di Parigi, dove è stato eliminato dalla finale del salto in alto. Una sconfitta che brucia ancora ma che si è lasciato alle spalle, ritornando a vincere sul campo.

Accanto a lui, in un percorso fatto di sacrifici e rinunce, c’è sempre la moglie Chiara Bontempi, che ha deciso di “risposare” dopo aver perso la fede nuziale nella Senna durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici. “Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo”, aveva scritto su Instagram in quell’occasione.

Nel salotto di Verissimo tornerà Michelle Hunziker, pronta a ripartire con la nuova edizione di Striscia la Notizia, affiancata da Nino Frassica. Tante le novità della stagione in partenza lunedì 23 settembre su Canale 5: nuovi inviati che affiancheranno quelli storici e già amati dal pubblico da casa e una coppia inedita a ballare sul bancone, formata da una velina e un velino: la ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre

In studio si darà spazio anche a uno dei casi di cronaca irrisolti più seguito dai telespettatori, quello di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma. Silvia Toffanin ospiterà il fratello della giovane, Pietro Orlandi, che porterà nuovi elementi sul caso ancora irrisolto e che da anni si batte perché sia fatta giustizia.

Non mancherà poi la giusta dose di leggerezza: nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno anche Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison. Senza dimenticare l’amore: direttamente da Temptation Island le confessioni di Jenny e Tony, Sebbene la loro storia abbia attraversato tanti alti e bassi – anche durante lo show – la 26enne siciliana ha deciso di dare una seconda possibilità al compagno.

Con buona pace degli spettatori, che avevano fatto il tifo per lei e per la sua ritrovata “indipendenza”. Ai microfoni del talk i due racconteranno il loro sentimento dopo l’esperienza del viaggio nei sentimenti del programma condotto da Filippo Bisciglia.