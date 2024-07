Tamberi perde la fede nella Senna e chiede alla moglie risposarlo

Fonte: IPA Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate. Lo sa bene Gianmarco Tamberi, uno dei portabandiera dell’Italia con la fiorettista Arianna Errigo, che nella foga di sbandierare il nostro tricolore ha pure perso la fede nuziale nelle torbide acque della Senna. Che sarebbe successo qualcosa di irreparabile si era capito fin dalle prime immagini del Bateau-mouche che ha ospitato la nostra delegazione. Gli atleti ai Giochi sono 403 ma il baccano avvertito pareva arrivare da una città intera. E così, sventola che ti sventola, Tamberi ha fatto volare il suo anello di nozze dritto nell’alveo del fiume che attraversa la Capitale francese, nel frattempo movimentato dal gran trambusto causato dagli atleti Azzurri. Si sa, la felicità non si contiene: ma il nostro altista ha combinato questo pasticcio sotto gli occhi della moglie Chiara che riprendeva orgogliosa e ignara il momento più emozionante della manifestazione.

Tamberi perde la fede, il gesto per la moglie Chiara

Non è stato possibile nasconderlo. La fede nuziale perduta di Gianmarco Tamberi è stato uno degli argomenti centrali della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. C’è anche chi ci ha scherzato sopra: “Perso un oro ne arriva un altro”, ha detto qualcuno. Si spera certo, ma gli spiritosi non hanno una moglie che li aspetta a casa. O meglio, direttamente a Saint Denis al villaggio olimpico. E ora, stemperato l’entusiasmo per la manifestazione che ha dato il via ai Giochi, il campione di salto in alto ha pensato di fare qualcosa per riparare al guaio che aveva appena combinato.

“Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. L’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare”, scrive Tamberi rivolgendosi alla moglie Chiara Bontempi, evidentemente dispiaciuto per quanto accaduto. Chiaramente è stato un incidente e nessuno avrebbe potuto prevederlo, ma il messaggio che segue è davvero dolcissimo.

“Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito a essere così fantasioso”, ha aggiunto l’atleta, che ora chiede pure alla moglie di gettare la sua fede nella Senna perché rimangano entrambe sul fondo del fiume.

La proposta di matrimonio per Chiara Bontempi

Quale occasione migliore per rinnovare le promesse di matrimonio? Nessuna. È un Tamberi decisamente affranto quello che leggiamo su Instagram, ma il suo primo pensiero è stato per la moglie. Lei lo stava guardando dagli spalti, certa che l’impegno degli ultimi mesi sarà presto ripagato: “Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Ti amo amore mio”.

L’Azzurro, che ha rischiato di saltare le Olimpiadi per un serio infortunio che poi si è rivelato meno grave del previsto, vorrebbe presto diventare padre. Di comune accordo con sua moglie, hanno deciso di rimandare l’evento perché il cerchio dei Giochi si chiudesse e fossero sereni entrambi nell’affrontare la gravidanza. Ora c’è da ripetere il matrimonio, poi un bambino e finalmente la felicità. Che già vivono ogni giorno, ma presto sarà ancora di più.