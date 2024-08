Gianmarco Tamberi in ospedale, malore prima di Parigi. Jovanotti: “Forza Gimbo”

Non c'è pace per Gianmarco Tamberi: dopo aver perso la fede nella Senna, arriva un malore a 3 giorni dalla gara alle Olimpiadi di Parigi. Come sta il campione

Fonte: IPA Gianmarco Tamberi

Non c’è pace per Gianmarco Tamberi. A tre giorni dalla gara tanto attesa e tanto preparata a Parigi 2024 il campione del salto in alto, già oro olimpico a Tokyo 2020, è stato ricoverato per un malore: “Ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue… Probabile calcolo renale“. Un calcolo renale, dunque, potrebbe interrompere i sogni del campione, ma una cosa è certa: Gimbo non è tipo da arrendersi facilmente, e lo sappiamo, ce lo ha dimostrato tante volte. L’atleta ha condiviso la sua condizione sui social, provocando l’immediata reazione dei fan. “Forza Gimbo!”, ha commentato Jovanotti.

Gianmarco Tamberi, malore prima di Parigi 2024

Questo il racconto di Gimbo su Instagram: “Incredibile… Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue…. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre”.

Gianmarco Tamberi, a ogni modo, non ha alcuna intenzione di arrendersi e andrà comunque in Francia: “Sarei dovuto partire oggi per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”.

Gianmarco Tamberi dovrebbe gareggiare allo Stade de France di Parigi mercoledì 7 agosto 10.05 del mattino: a quell’ora cominceranno infatti le qualificazioni del salto in alto maschile, la cui finale invece è in programma tre giorni più tardi, ovvero sabato 10 agosto 2024 a partire dalle ore 19.10.

Il sostegno delle star a Marco Tamberi

“Forza Gimbo, dobbiamo recuperare la tua fede (e pure la Gioconda)”, così ha scritto Filippo Tortu, anche lui pronto a gareggiare a Parigi, sotto il post in cui Gianmarco Tamberi ha annunciato di aver dovuto rimandare il volo. Il riferimento alla Gioconda ormai sfottò quasi d’obbligo tra italiani e francesi e quello alla fede, persa dal saltatore nella Senna durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi.

Anche Jovanotti ha commentato per incoraggiare l’atleta, idolo dei tifosi: “Forza Gimbo forza! Abbraccio grande e fiducia massima! Forza bro”. L’ex tuffatrice Tania Cagnotto ha voluto incoraggiarlo così: “Forza Gimbo! Certo non ci voleva… ma supererai anche questa. E renderai il tutto ancora più emozionante!”.