Anticipazioni Verissimo del 25 maggio, Silvia Toffanin presenta lo Speciale Amici

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Ultimo appuntamento della stagione per Verissimo, che chiude un’edizione come sempre ricca di ospiti e storie appassionanti, toccanti e commoventi, che hanno tenuto per mesi compagnia al pubblico tra sorrisi e grandi emozioni. Domenica 25 maggio cala il sipario sul talk show di Canale5, e Silvia Toffanin ha in serbo per gli spettatori una puntata unica per salutare gli spettatori: si tratta di Verissimo – Speciale Amici, interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi.

Verissimo, le anticipazioni del 25 maggio: lo Speciale Amici

Un appuntamento unico quello che Silvia Toffanin ha preparato per il suo affezionatissimo pubblico. Domenica 25 maggio si chiude infatti la stagione di Verissimo, dopo un’edizione di successo che ha tenuto compagnia agli spettatori con le storie di tanti volti noti dello spettacolo, che si sono raccontati a 360 gradi tra lacrime e sorrisi.

Per salutare il pubblico l’ultima puntata della stagione sarà interamente dedicata al talent show di Maria De Filippi, che si è concluso, con ottimi ascolti, domenica scorsa: è Verissimo – Speciale Amici. Silvia Toffanin condurrà gli spettatori in un viaggio tra le emozioni, i progetti e i sogni dei ragazzi più amati della tv, che potranno raccontare ciò che hanno vissuto durante l’ultima puntata del talent show.

Al centro dello speciale ci saranno il percorso e le esibizioni dei cinque finalisti, con in primo piano, i propositi futuri del giovanissimo ballerino Daniele Doria, trionfatore assoluto di questa edizione. Grazie ad Amici il ragazzo prenderà parte al musical West Side Story che si terrà questa estate al Festival di Caracalla, senza dimenticare la borsa di studio per l’Aily School, prestigiosissima Accademia di Danza americana.

Ci sarà anche il cantante TrigNO, vincitore della categoria canto, con il suo talento cristallino. E non mancheranno le emozioni e le sorprese anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: la cantante Antonia, che si è aggiudicata il premio della critica, e i ballerini Alessia – che sarà tra le professioniste della prossima edizione del talent – e Francesco, che si è fatto notare per le sue capacità, ricevendo proposte prestigiose per il prossimo futuro.

A commentare la loro evoluzione e crescita alcuni tra i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: da Alessandra Celentano ad Anna Pettinelli, senza dimenticare Emanuel Lo e Rudy Zerbi. Per celebrarle i ragazzi e il loro successo sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio, che proprio durante lo Speciale annuncerà le sue nozze con il compagno turco Onur, con il quale convolerà a nozze il prossimo novembre.

Quando e dove vedere Verissimo

L’ultima puntata della stagione di Verissimo andrà in onda il 25 maggio 2025 dalle ore 16.30 su Canale5. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin è visibile anche sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche i precedenti appuntamenti di questa edizione, oltre che sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti del pubblico.

Da sabato 31 maggio a domenica 22 giugno, il talk show di Canale5 sarà in onda tutti i weekend con Verissimo-Le storie, per rivedere le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione.