Fonte: Ansa Laura Pausini

Il nuovo appuntamento domenicale con Verissimo, in onda su Canale5, è ancora dedicato alle interviste migliori di questa stagione. Silvia Toffanin torna in onda con una puntata ricca di volti amati dal pubblico, tra confidenze esclusive e storie di vita che ogni settimana tengono incollati alla tv alcuni milioni di telespettatori. Al centro della scena, l’attesissima intervista a una delle artiste italiane più amate di sempre: Laura Pausini.

Verissimo, anticipazioni del 20 aprile

È un dialogo profondo, quello tra Silvia Toffanin e Laura Pausini, artista simbolo del pop internazionale e artista italiana più premiata al mondo. La cantante si è aperta come raramente accade, ripercorrendo il suo cammino artistico e personale che da tempo è anche pubblico. Dai primi passi a Solarolo alla vittoria a Sanremo nel 1993 in La Solitudine, fino ai trionfi internazionali che l’hanno portata sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, Laura tocca le tappe fondamentali della sua carriera con l’umiltà e la passione che da sempre la contraddistinguono.

Ma non solo musica. L’intervista scava anche nella sfera più intima dell’artista: l’amore per la famiglia, il ruolo di madre di Paola che cresce rapidamente, i momenti di difficoltà e le scelte coraggiose che l’hanno condotta fino a qui.

Altro protagonista della puntata è Paolo Bonolis, uno dei conduttori più brillanti e amati della televisione italiana. Con la sua proverbiale ironia e lo sguardo lucido sul mondo dello spettacolo, Bonolis si racconta senza filtri. Dalla lunga carriera televisiva alle esperienze più recenti, l’intervista segue un percorso unico, fatto di intuizioni geniali e momenti di grande popolarità.

Ma Bonolis è anche capace di affrontare temi personali con grande profondità: la paternità, il rapporto con la notorietà, il divorzio da Sonia Bruganelli del quale non vuole parlare molto, soprattutto dopo che tanto è stato detto della fine del suo matrimonio con la produttrice di Sdl.tv.

Gli altri ospiti

Spazio anche a Selvaggia Lucarelli, opinionista, giornalista e volto noto del piccolo schermo. Nota per la sua schiettezza e per l’impegno nel raccontare la realtà senza compromessi, Lucarelli si confida in un’intervista-ritratto intensa e priva di retorica. Dalla carriera tra blog, giornali e TV, ai temi più attuali che la vedono spesso in prima linea, il suo punto di vista è sempre diretto e stimolante. La Toffanin le dà spazio per parlare anche del suo percorso personale, delle battaglie affrontate, del ruolo delle donne nella società e nel mondo dei media.

A chiudere la puntata, il racconto di Federica Nargi. Ex velina, modella, influencer e mamma, concede un’intervista che mette al centro la sua evoluzione personale e professionale. Un ritratto che va oltre l’immagine pubblica, tra maternità, amore, lavoro e nuovi progetti avviati dopo l’ultima fortunata partecipazione a Ballando con le stelle.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di Verissimo dedicata a Le Storie va in onda nel pomeriggio della domenica di Pasqua, dalle 16,30, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin. Il programma è visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti.