Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

È tutto pronto per una nuova domenica con Verissimo, il talk del pomeriggio di Canale5 che continua a intrattenere il pubblico grazie alla capacità di raccontare le vite dei personaggi famosi con delicatezza, empatia e un pizzico di curiosità. Silvia Toffanin aprirà ancora le porte del suo salotto a ospiti davvero speciali, chiamati a raccontare le loro storie personali fatte di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni. Ma chi sono gli ospiti di domenica 13 aprile? Scopriamoli insieme.

Verissimo, le anticipazioni del 13 aprile

Tra i nomi più attesi di questo appuntamento vi è sicuramente quello di Patty Pravo, voce simbolo della nostra musica. Dagli esordi negli anni ’60 alla consacrazione come simbolo di libertà ed eleganza, Nicoletta Strambelli parlerà di carriera, scelte artistiche e amori vissuti. E non mancheranno riflessioni sul presente: una donna libera, indipendente, che continua a vivere secondo le sue regole. “Sono single, ma va bene così”, anticipa con il suo classico sorriso enigmatico. L’artista veneziana è appena tornata in radio con il brano Ho provato tutto, scritto per lei da Francesco Bianconi dei Baustelle.

Sul fronte della cronaca rosa e dei racconti personali, non può mancare Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese torna a Verissimo per un’intervista sincera, in cui ripercorrerà gli ultimi mesi, tra lavoro, famiglia e cambiamenti importanti. Parlerà anche del rapporto con il figlio Nathan Falco, della sua vita sentimentale, spesso sotto i riflettori, e dei suoi nuovi progetti professionali. Un modo per ritrovare la sua voce, lontano dalle etichette, con la complicità di una Silvia Toffanin che sa sempre come far emergere il lato più nascosto dei suoi ospiti.

Gli altri ospiti

Un momento particolarmente emozionante sarà quello con Francesca Tocca, la ballerina professionista di Amici, tornata nel cast del Serale dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo e la separazione dal marito Raimondo Todaro. Francesca, amatissima dal pubblico, si racconterà con sincerità, parlando della sua rinascita personale e artistica. Dietro il sorriso e la grazia con cui danza sul palco, c’è una donna che ha affrontato momenti difficili ma che oggi è pronta a voltare pagina. E a Verissimo svelerà anche come il ritorno nella scuola di Maria De Filippi abbia segnato un nuovo inizio.

E a proposito di Amici, nello studio di Silvia arriverà anche la coppia d’oro del talent: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due, insegnanti rispettivamente di canto e danza, formano una squadra affiatata, apprezzata per il loro equilibrio tra rigore e dolcezza. A Verissimo parleranno del loro ruolo nel programma, del rapporto con gli allievi, ma anche del dietro le quinte di una trasmissione tanto amata. Un’occasione per scoprire lati inediti della loro collaborazione e della loro personalità, tra passione per l’insegnamento e storie di vita vissuta.

Infine, per la prima volta nel salotto di Verissimo, ci sarà Licia Colò, accompagnata da sua figlia Liala, Un’intervista doppia dalla quale ci aspettiamo emozioni vere, in cui la storica conduttrice di programmi naturalistici parlerà del suo percorso professionale e della sua visione del mondo. Ma al centro del racconto ci sarà soprattutto il rapporto madre-figlia: complicità, amore, differenze generazionali e quell’intreccio speciale che lega le due donne.